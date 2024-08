Trzy nowe odcinki S16 na horyzoncie. Powstaną na mazurskiej "pustyni" drogowej

Odcinek Olsztyn Wschód - Barczewo

Jednym z nowo powstających odcinków drogi S16 jest fragment Olsztyn Wschód - Barczewo. Po długim procesie przetargowym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wybrała firmę Budimex na realizację tej inwestycji. Kontrakt opiewający na 507 milionów złotych obejmuje budowę 11,4-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej. Po zakończeniu kontroli Urzędu Zamówień Publicznych planowane jest podpisanie umowy, co umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych.

Odcinek Barczewo - Biskupiec

Równocześnie trwają przygotowania do budowy drugiego odcinka S16 pomiędzy Barczewem a Biskupcem, o długości ponad 18 kilometrów. Umowa z wykonawcą na ten fragment została podpisana już w czerwcu br. Inwestycja ta zakłada dobudowę drugiej jezdni oraz przebudowę niektórych odcinków istniejącej drogi. Powstaną nowe węzły drogowe w Wójtowie i Łęgajnach, a istniejące węzły w Barczewie, Kromerowie i Biskupcu zostaną dostosowane do parametrów drogi ekspresowej.

Nowy odcinek Borki Wielkie - Mrągowo

Warto również wspomnieć o zbliżającym się otwarciu odcinka S16 Borki Wielkie – Mrągowo, którego budowa, mimo opóźnień, zmierza ku końcowi. Ten 16-kilometrowy odcinek, z czego około 13 km będzie drogą ekspresową S16, a 4 km obwodnicą Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59, ma być oddany do użytku we wrześniu br. Odcinek ten przebiega w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice i Marcinkowo, omijając Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Nowa droga będzie miała przekrój dwujezdniowy na trasie S16 oraz jednojezdniowy na obwodnicy Mrągowa.

Droga S16 ma być drogowym kręgosłupem Mazur

Modernizacja DK16 ma ogromne znaczenie dla północno-wschodniej Polski. Nowoczesna droga ekspresowa zwiększy przepustowość trasy, poprawi bezpieczeństwo, skróci czas podróży i uwolni wiele miejscowości z ruchu tranzytowego. Inwestycja ta ma również potencjał, by przyciągnąć nowych inwestorów i turystów, co przełoży się do gospodarczego rozwoju regionu. Jak podkreślają drogowcy, modernizacja tej trasy ułatwi też codzienne funkcjonowanie mieszkańców.

