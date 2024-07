Toyota i długo nic. W tym rankingu Japończycy mają wielką przewagę nad rywalami

Król jest tylko jeden? W zestawieniu World Car Group opracowanym przez analityków focus2move niepodzielnie rządzi jedna japońska marka. Toyota kolejny rok z rzędu prowadzi w rankingu producentów samochodów. Pod względem liczby sprzedanych i zarejestrowanych pojazdów japońska firma ma sporą przewagę nad konkurencją z Azji, Europy czy USA. Nawet chińskie marki muszą uznać wyższość Toyoty. Ciekawe jak długo.

W pierwszym półroczu 2024 cała Grupa Toyoty wypracowała wynik aż 5 mln. sprzedanych samochodów. A skoro grupa to w wyliczeniach uwzględniono także to, co udało się uzyskać sprzedawcom Daihatsu czy Lexusa. Numer jeden na świecie ma sporą przewagę nad konkurencją co z pewnością stanowi powód do dumy dla zatrudnionych menedżerów. Jest jednak i powód do niepokoju. W statystykach focus2move (firma gromadzi dane ze 159 rynków na całym świecie) odnotowano niewielki 3-procentowy spadek w porównaniu z analogicznym okresem z 2023 r.

Numer dwa i numer trzy na świecie

Kto jest numerem dwa? Na podium pewnie utrzymuje się Grupa Volkswagen, która w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2024 r. wypracowała wynik 4,15 mln. samochodów. Gorycz drugiego miejsca nieco łagodzi niewielki wzrost sprzedaży (0,7 proc.) na całym świecie. Niemcy szczególnie dobrze radzą sobie w Ameryce (wzrost aż 12,8 proc.) i w Europie (+4,8 proc.). Gorzej z rynkiem azjatyckim, gdzie grupa zaliczyła spadek aż 7,8 proc.

Ostatnie miejsce w Top 3 należy do Hyundai-Kia, który sprzedał 3,7 mln. samochodów co oznacza wzrost o 6,3 proc. Znamienne, że we własnym azjatyckim regionie Koreańczycy radzą sobie gorzej niż w Ameryce. W Azji sprzedaż spadła o 6,5 proc. W USA i Kanadzie zarejestrowano zaś imponujący wzrost aż o 30 proc.

Honda goni Forda. A co z Chińczykami?

Kolejne miejsca należą do sojuszu Renault Nissan Alliance (awans o jedną pozycję i wynik 3,2 mln), Stellantis (3,08 mln.), General Motors (2,7 mln.) i Forda (1,93 mln.). Wśród nich większość ma sporo powodów do niepokoju. Sprzedaż w Stellantis znacząco spada nie tylko na wybranych rynkach (aż -21,9 proc. w Ameryce, - 5 proc. w Azji oraz -1 proc. w Europie), ale i w skali globalnej (- 9 proc.). Ford może wkrótce spaść w światowym rankingu, gdyż mocno depcze mu po piętach Honda (1,91 mln. i wzrost o 4,2 proc.).

A co z firmami chińskimi? W Top 10 znalazła się tylko jedna marka. To grupa BYD, która w pierwszym półroczu 2024 r. sprzedała aż 1,42 mln. pojazdów. Chińczycy zanotowali spory wzrost (aż 25,1 proc.) i gonią Suzuki, które znalazło się na 9 miejscu zestawienia (1,61 mln. i wzrost o 8,3 proc.).

Światowa sprzedaż samochodów wg. producentów – pierwsze półrocze 2024 r. (zmiana względem 2023 r.)