Czy na własnym podwórku można prowadzić po spożyciu alkoholu? Sąd wydał wyrok

W Polsce dopuszczalny limit alkoholu we krwi dla kierowcy wynosi 0,2 promila. Kiedy podana wartość zostanie przekroczona, nie ma on prawa prowadzić żadnego pojazdu na drogach publicznych. Jak to się ma do własnego podwórka? Czy na prywatnych posesjach można jeździć po alkoholu w myśl zasady "wolnoć Tomku w swoim domku"?

Czy na prywatnej posesji można jeździć po alkoholu? Zaskakujący wyrok sądu

Prawo o ruchu drogowym reguluje poruszanie się pojazdów po drogach publicznych, w strefach ruchu i zamieszkania. W tych miejscach panuje bezwzględny zakaz jazdy pod wpływem alkoholu, a każdy złapany kierowca prowadzący pojazd na "podwójnym gazie" zostanie surowo ukarany. Na prywatnych posesjach jurysdykcja policji się kończy i sprawa wygląda zupełnie inaczej. Jazda samochodem po własnym terenie po spożyciu alkoholu nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Jak to możliwe?

Na wokandę Sądu Rejonowego w Rybniku trafiła sprawa nietrzeźwego kierowcy poruszającego się samochodem w obrębie prywatnej posesji. Mężczyzna podjechał autem pod bramę wjazdową, wysiadł, a dalszą trasę na drogach publicznych kontynuował inny kierowca. Po rocznym procesie w 2022 roku sąd wydał wyrok uniewinniający, którego argumentację możemy przeczytać na stronie www.saos.org.pl:

Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wskazuje, iż brak jest dowodów na to, aby oskarżony dopuścił się czynu z art. 178a § 1 k.k., bowiem oskarżony w tym dniu prowadził pojazd mechaniczny po swojej posesji, jednak z ugruntowanego od dawna w orzecznictwie stanowiska wynika, iż nie jest zabronione prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w miejscu, gdzie nie odbywa się 'ruch lądowy'.

Podkreślamy, jednak że mimo treści powyższego wyroku, niedopuszczalne jest prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu. Nie ma tutaj znaczenia czy poruszamy się po drodze, czy własnym podwórku. Takie zachowanie stwarza niebezpieczeństwo.

Co grozi za prowadzenie w stanie nietrzeźwości? Kary są dotkliwe

W okresie wakacyjnym patrole policyjne działają ze zdwojoną siłą. Radiowozy możemy zauważyć nawet na niewielkich wsiach, gdzie przeprowadzane są kontrole pod kątem trzeźwości rowerzystów i kierowców. Co grozi za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości? To zależy, ile spożył alkoholu.