Cena oleju napędowego na półmetku wakacji zaskakuje. Dziwny trend jak na tę porę roku

Zmienność cen paliwa przed półmetkiem wakacji jest minimalna. Ceny benzyny utrzymują się na poziomach z poprzedniego tygodnia. Benzyna 98-oktanowa kosztuje nadal 7,17 zł/l, a litr popularnej "95-tki" średnio 6,39 zł. Koszt tankowania autogazu pozostaje niezmienny od początku lipca i wynosi 2,69 zł/l. Jedynie olej napędowy odnotował obniżkę – po spadku o 3 grosze jego średnia cena wynosi 6,40 zł/l, co czyni go prawie równym cenowo z benzyną. Taka sytuacja w środku wakacji jest wyjątkowa.

REKLAMA

Regionalne różnice w cenach paliw

W trakcie wakacyjnych podróży warto zwrócić uwagę na regionalne różnice w cenach paliw. W województwie kujawsko-pomorskim ceny 95-oktanowej benzyny są najwyższe w kraju i wynoszą 6,53 zł/l. Podlasie z kolei ma najwyższe ceny oleju napędowego, gdzie średnia cena wynosi 6,52 zł/l. Unikanie tankowania w tych regionach może przynieść oszczędności.

Z drugiej strony, najniższe ceny oleju napędowego odnotowuje się na Śląsku, gdzie kosztuje on 6,35 zł/l. Warmińsko-mazurskie wyróżnia się najniższymi cenami benzyny bezołowiowej 95, która kosztuje tam średnio 6,31 zł/l. Planowanie tankowania w tych regionach może być korzystne dla podróżujących.

To nie częsta sytuacja podczas wakacji

To, że cena oleju napędowego spada w trakcie sezonu wakacyjnego, jest zjawiskiem rzadkim. Zazwyczaj ceny paliw rosną w okresie zwiększonego ruchu turystycznego. Obecne spadki cen oleju napędowego mogą być efektem wielu czynników, w tym globalnych trendów na rynku ropy naftowej oraz lokalnej podaży i popytu. Także rzadko ostatnio dochodziło do sytuacji, w której olej napędowy kosztował niemal tyle samo co benzyna, szczególnie podczas sezonu urlopowego.

Zobacz wideo

Prognozy cen paliwa na resztę wakacji 2024

Jak długo utrzyma się ta sytuacja? Trudno przewidzieć, ale analitycy rynku paliwowego sugerują, że ceny mogą się wkrótce ustabilizować lub nawet wzrosnąć, gdyż globalne ceny ropy naftowej są narażone na wahania. Warto też pamiętać, że portfele kierowców i urlopowiczów ratują też wakacyjne promocje na stacjach. Najwyższy rabaty w tym roku zaproponował Orlen, na którego stacjach można zaoszczędzić do 40 gr na litrze paliwa. Niestety, limity paliwa w promocyjnej cenie są mocniej niż w roku ubiegłym ograniczone, a dodatkowo można z nich skorzystać wyłącznie podczas weekendów.

Źródło: IBRM Samar