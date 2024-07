Polska firma Maturi powstała z miłości do offroadu i caravaningu. Jest dzieckiem dwójki przyjaciół, Tomasza Matulka i Michała Urbana, którzy wyspecjalizowali się w produkcji offroadowych przyczep mieszkalnych. W założeniu radzą sobie nawet w najtrudniejszych warunkach, a szerokie zainteresowanie zagranicznych klientów potwierdza jakość polskich pojazdów. Jakie są korzyści tego typu pojazdów?

REKLAMA

Zobacz wideo Moto Vlog. Byliśmy na zlocie fanów modelu T podczas VW Bus Festival [autopromocja]

Jak się jeździ z przyczepą terenową? Maturi ma jedną odpowiedź: dobrze

Firma zyskała renomę wśród konsumentów na całym świecie ze względu na funkcjonalność, jakość i trwałość swoich przyczep. Jej rozwój przypadł na czas pandemii, kiedy to wiele osób uciekało w głuszę od miejskiego zgiełku i zamieszania. Obecnie sprzedaje kilkanaście sztuk rocznie w Polsce i za granicą. Czym charakteryzują się przyczepy offroadowe? Zaprojektowano je w taki sposób, aby bez przeszkód radziły sobie podczas jazdy po wymagającym terenie.

Ciągnąc za samochodem tego typu przyczepę, nie poczujesz stresu podczas wjazdu na wzniesienia, pokonywania rzeki czy wertepów na wyboistej drodze. Solidna konstrukcja oraz wytrzymałe materiały sprawiają, że pojazdy te cechują się odpornością na uszkodzenia. Kwestia wyposażenia również jest bardzo ważna. Po dniu pełnym wrażeń warto móc przyrządzić sobie posiłek i rozprostować nogi na wygodnym materacu.

Jakie są korzyści z podróżowania przyczepą? Karawaning jest w modzie

Karawaning ma niewątpliwie wiele plusów, które zachęcają nas do podróżowania z przyczepą. Dzięki temu, że nie trzeba bukować hoteli podczas urlopu, można dowolnie zmieniać plany czy kierunek jazdy. Dużą zaletą jest to, że pojazd wyposażysz we własną pościel, ulubione bibeloty czy potrzebne przedmioty. Nocleg w przyczepie pozwala zaoszczędzić pieniądze, gdyż nocleg i wyżywienie nie stanowi problemu we własnych czterech ścianach na kółkach. Osoby uwielbiające kontakt z naturą, mają możliwość bliskiego obcowania z drzewami, jeziorami czy górami. Miłośnicy karawaningu są dla siebie bardzo życzliwi. Często tworzą się małe społeczności, które wspólnie podróżują i przeżywają przygody. Najważniejszą zaletą własnej przyczepy kempingowej jest poczucie bezpieczeństwa, które zapewnia znana przestrzeń. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.