Ulubiony samochód klasy premium Polaków to... Czerwcowego lidera ja nie zgadłem

Dotarliśmy do połowy roku i możemy wziąć się za większe podsumowanie 2024 r. Polski rynek rośnie ostatnio jak na drożdżach, co pokazuje całościowy wynik. To był rekordowy czerwiec w historii. Również w klasie premium mało który producent ma powody do narzekania. W samym czerwcu zarejestrowano nad Wisłą 9 959 samochodów klasy premium, a więc o 21,06 proc. więcej niż w 2023 r.

W zeszłym miesiącu na pierwszym miejscu wcale nie uplasowało się od lat dominujące w takich zestawieniach Volvo XC60... Wręcz przeciwnie. Szwedzki bestseller znalazł się poza podium. Z wynikiem 616 rejestracji w miesiąc czerwcowym liderem okazał się Lexus NX. 583 rejestracja to Tesla Model 3, a 537 - Audi Q5. Jak to wygląda w skali półrocza?

Najpopularniejsze samochody klasy premium w 2024 r.

W I połowie 2024 roku w Polsce zarejestrowano 66 238 nowych aut z wyższej półki, o 22,75 proc. (12 277 sztuk) więcej w zestawieniu z takim sam okresem minionego roku. Auta klasy premium miały na koniec czerwca br. 23,9 proc. udziału w rynku nowych samochodów osobowych w Polsce

- komentuje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR w swoim najnowszym raporcie. Choć wspominaliśmy o czerwcowych niespodziankach, to na przestrzeni pierwszych sześciu miesięcy w statystykach na razie próżno szukać większych niespodzianek.

Wzrosty liczby rejestracji obserwujemy u wszystkich najważniejszych graczy w polskiej klasie premium. Nikogo chyba nie zdziwi, że trzy pierwsze miejsca należą do niemieckiej Wielkiej Trójki. Na razie wyścig wygrywa BMW z 13 682 rejestracjami, co daje o 17,33 proc. lepszy wynik niż przed rokiem. Bawarską markę napędzają seria 3, X5 oraz seria 5. Odwiecznym rywalem BMW jest oczywiście Mercedes, który znajduje się bardzo blisko. Liczba rejestracji to 13 551 sztuk, aż o 51,10 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2023 r. Bestsellerami z gwiazdą na masce są GLC, GLC Coupe oraz CLA. W takich zestawieniach odrzuca się oczywiście dostawczą dywizję Mercedesa, a do statystyk wlicza tylko Klasę V. Trzecie Audi również nie traci do lidera dużo. Najlepiej sprzedające się modele z Ingolstadt to A3, A4 i Q3. Łącznie sprzedaż Audi to 13 260 (plus 3,77 proc.).

Ciekawie dzieje się za plecami Niemców, gdzie dwie marki notują ogromne wzrosty sprzedaży. Volvo aż o 43,93 proc., co przekłada się na 9 619 rejestracji w sześć miesięcy. Najchętniej wybierane samochody to oczywiście trzy SUV-y: XC60, XC40 oraz XC90. Eksperci IBRM SAMAR zwracają uwagę na świetny wynik elektrycznego EX30, które może się pochwalić liczbą 751 rejestracji. Piąte miejsce to Lexus: 7 068 zarejestrowanych samochodów i 25,88 proc. na plusie. U Japończyków także nastała era SUV-ów i crossoverów, a w 2024 r. hitami sprzedaży są odpowiednio: NX, RX oraz UX.

Jakie modele klasy premium Polacy kupują najczęściej?

Volvo XC60 - 3547 rejestracji

Audi A3 - 2 732

Lexus NX - 2 662

Volvo XC40 - 2 544

Audi A4 - 2 191

Audi Q3 - 1972

Mercedes GLC - 1 952

BMW serii 3 - 1 948

BMW X5 - 1 792

Audi Q5 - 1 765

Lexus RX - 1 668

Jesteśmy bardzo ciekawi, jak to zestawienie będzie wyglądało na koniec roku. Przyzwyczailiśmy się, że pierwsze jest zawsze Volvo XC60 (dominacja trwa już kilkanaście lat), ale czerwcowy wynik Lexus NX-a pokazuje, że mogą zdarzyć się niespodzianki. Jednak na razie przewaga XC60 wydaje się bardzo bezpieczna.