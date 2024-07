Z analizy przeprowadzonej przez Instytut Psychiatrii i Neurologii przeciętny Polak pije rocznie 9,4 l alkoholu. Ulubiony trunek w naszym kraju niezmiennie od wielu lat pozostaje piwo, o czym informował Narodowy Test Żywienia Polaków. W wakacje okazji do spotkań, podczas których mamy sposobność wypić lampkę wina czy napić się zimnego piwa, nie brakuje. Warto mieć się na baczności i pamiętać o nadrzędnej zasadzie "Piłeś? Nie jedź".

Jak długo trzeba czekać po wypiciu alkoholu? Popularne metody nie pomogą z promilami we krwi

Czas, jaki musi minąć od chwili spożycia alkoholu, aby móc bezpiecznie wsiąść za kierownicę, uzależnione jest od bardzo wielu czynników. Chodzi m.in. o picie na pusty żołądek czy po posiłku. - Uważa się, że alkohol metabolizuje się ze stałą prędkością ok. 0.2 promila na godzinę, zatem na zmetabolizowanie 2 promili potrzebujemy 10 godzin – mówił dla serwisu Medonet dr Eryk Matuszkiewicz, specjalista toksykologii klinicznej i chorób wewnętrznych. Szybkość "trawienia" alkoholu będzie różnić się w każdego. U jednych metabolizm będzie szybszy, u drugich wolniejszy. Te czynniki wpływają na tempo, w jest eliminowany z organizmu:

wiek,

czas spożycia alkoholu,

płeć,

obecność pokarmu w żołądku,

wzrost,

rodzaj i ilość spożytego alkoholu,

typ sylwetki (drobna lub krępa),

waga,

przyjmowane leki.

Jak długo po spożyciu alkoholu nie można prowadzić? Za jedno piwo możesz trafić za kratki

Dopuszczalna dawka alkoholu w Polsce to 0,2 promila. Jeśli kierowca ma między 0,2 i 0,5 promila to popełnia poważne wykroczenie karane mandatem w wysokości 2,5 tys. zł. Za wynik powyżej 0,5 promila grozi od 5 do 60 tys. zł grzywny, więzienie i utrata prawa jazdy. Nie ma innej skutecznej metody na upewnienie się, czy możemy wsiąść do samochodu, jak nie sprawdzenie się alkomatem. Internetowe kalkulatory nie są wiarygodne i nie powinniśmy na nich polegać. Stan trzeźwości sprawdzimy z pomocą alkomatu na policyjnych komisariatach oraz na wybranych stacjach benzynowych.

Oto uśrednione i orientacyjne przykłady wartości stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Zostały przyjęte dla mężczyzny o wzroście 180 cm i wadze 80 kg.

Dwa kieliszki wina (2 x 150 ml, zawartość alkoholu 12%): 300 ml wina zawiera 36 g czystego alkoholu. Szacunkowe stężenie po godzinie: 0,5 promila. Czas na całkowite wyeliminowanie alkoholu: od 20:00 do 2:00 (6 godzin).

(2 x 150 ml, zawartość alkoholu 12%): 300 ml wina zawiera 36 g czystego alkoholu. Szacunkowe stężenie po godzinie: 0,5 promila. Czas na całkowite wyeliminowanie alkoholu: od 20:00 do 2:00 (6 godzin). Pięć piw (5 x 500 ml, zawartość alkoholu 5%): 2500 ml piwa zawiera 125 g czystego alkoholu. Szacunkowe stężenie po 30 minutach od zakończenia picia: 1,5 promila. Czas na całkowite wyeliminowanie alkoholu: od 23:30 do 10:00 (10,5 godziny).

(5 x 500 ml, zawartość alkoholu 5%): 2500 ml piwa zawiera 125 g czystego alkoholu. Szacunkowe stężenie po 30 minutach od zakończenia picia: 1,5 promila. Czas na całkowite wyeliminowanie alkoholu: od 23:30 do 10:00 (10,5 godziny). Trzy drinki (3 x 40 ml wódki, zawartość alkoholu 40%): 120 ml wódki zawiera 48 g czystego alkoholu. Szacunkowe stężenie po dwóch godzinach: 0,9 promila. Czas na całkowite wyeliminowanie alkoholu: od 23:00 do 5:00 (6 godzin).

(3 x 40 ml wódki, zawartość alkoholu 40%): 120 ml wódki zawiera 48 g czystego alkoholu. Szacunkowe stężenie po dwóch godzinach: 0,9 promila. Czas na całkowite wyeliminowanie alkoholu: od 23:00 do 5:00 (6 godzin). Dwa duże piwa (2 x 1000 ml, zawartość alkoholu 5%): 2000 ml piwa zawiera 100 g czystego alkoholu. Szacunkowe stężenie po dwóch godzinach: 0,7 promila. Czas na całkowite wyeliminowanie alkoholu: od 20:00 do 3:00 (7 godzin).

