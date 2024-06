Osoby, które zdadzą prawo jazdy kategorii A, mogą prowadzić motocykle każdego rodzaju oraz inne pojazdy, należące do kategorii AM. A ile właściwie minimalnie powinien trwać kurs uprawniający do podejścia do egzaminu? Zadaliśmy to pytanie w jednym z naszych quizów. Znajdziesz go TUTAJ. A czy ty odpowiesz dobrze na pytanie nr 5? Okazuje się, że większość internautów podała nieprawidłową odpowiedź.

Ile minimum powinien trwać kurs na prawo jazdy kategorii A? Wielu internautów odpowiedziało źle

W odpowiedzi na pytanie o to, ile minimum powinien trwać kurs na prawo jazdy kategorii A, ponad 92 tys. osób odpowiedziało źle, a niecałe 24 tys. osób dobrze. Jakie warianty odpowiedzi podaliśmy?

30 godzin;

50 godzin;

60 godzin.

Która odpowiedź jest prawidłowa? Jeśli jeszcze nie wiesz, sprawdzisz to poniżej.

Ile kosztuje kurs prawa jazdy kat A? Tyle czasu minimum powinien trwać kurs

W Polsce przepisy określają, że minimalny czas trwania kursu na prawo jazdy kategorii A to 50 godzin. Dzieli się je na:

30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych (wykłady i e-learning);

20 godzin zegarowych zajęć praktycznych - obejmują kurs jazdy na motocyklu.

Szkolenie może się jednak wydłużyć, jeśli instruktor stwierdzi, że dodatkowe lekcje są niezbędne. Górnej granicy godzin praktycznie nie ma. Warto również mieć na uwadze, że w różnych ośrodkach szkoleniowych ceny za kurs mogą się różnić. Niektóre oferty będą tańsze, inne zaś droższe. Jeszcze przed wyborem konkretnej szkoły warto zorientować się, jakie ma opinie, zaznajomić się z cenami i dopytać o wszelkie interesujące nas szczegóły. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.