Częste kradzieże samochodów w Polsce sprawiają, że wielu właścicieli nie może spać spokojnie. Podczas gdy zdarza się, że umiemy rozpoznać schemat działania złodziei, nie zawsze jest to takie oczywiste. Zdarza się, że wręcz prześcigają się w wymyślaniu nowych sposobów na zdobycie auta, a o wielu "sprytnych" technikach pewnie jeszcze przez lata nie usłyszymy. Tym razem zwróć uwagę, by uważać na tę naklejkę.

Na co kradną auta? Uważaj na naklejkę na pojeździe

Jeżeli stwierdzisz awarię alarmu swojego samochodu, zamka w drzwiach bądź w garażu, której to awarii nie będziesz w stanie racjonalnie wytłumaczyć, bądź czujny, gdyż może to znaczyć, że złodziej interesuje się Twoim autem

- poinformowano w jednym z komunikatów policji. Oprócz tego należy mieć zawsze na uwadze, by nie naklejać na szybie auta żadnych prawdziwych informacji dotyczących tego, jaki masz zamontowany alarm. Taka informacja może być przydatna dla złodziei, którzy z czasem będą wiedzieć, jak rozwikłać system i włamać się do pojazdu i to bez uruchamiania alarmu.

Jak uniknąć kradzieży samochodu? Zwróć uwagę na kilka prostych rzeczy

Okazuje się, że istnieje kilka prostych technik, które warto stosować każdego dnia, by zmniejszyć prawdopodobieństwo kradzieży samochodu. Po pierwsze, jeśli masz miejsce w garażu, warto z niego korzystać, zamiast parkować pojazd na zewnątrz. Oprócz tego warto nie poddawać się rutynie, która mogłaby pomóc złodziejom rozwikłać, jakim schematem kierujesz się na co dzień. Zmieniaj miejsca parkowania, nie stawiaj samochodu o tych samych godzinach w tych samych miejscach i tak dalej. Zawsze pamiętaj też o zamykaniu drzwi, okien i bagażnika oraz nie zostawiaj na widoku cennych przedmiotów, które mogłyby skusić złodzieja do wybicia szyby i kradzieży.