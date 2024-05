Znajomość znaków pomaga nam w codziennym życiu. Podczas gdy do jednych przywiązujemy większą uwagę, na przykład tych, które regularnie widujemy przy drodze podczas jazdy samochodem, inne wydają nam się już nieco mniej ważne. Takie podejście to błąd, bo wszystkie wskazują na istotne informacje. Co opisuje ten znak? W naszym quizie prawie 60 tys. osób udzieliło złej odpowiedzi. Znajdziesz go TUTAJ. Przy okazji sprawdzisz swoją wiedzę również i w przypadku innych znaków drogowych.

Co opisuje ten znak? Wskazuje nam ważną informację

W naszych quizach regularnie sprawdzamy waszą czujność i pytamy o znaki drogowe, które można zobaczyć nawet w najmniej oczekiwanych okolicznościach. Podczas gdy niektórym wydaje się, że znają wszystkie na pamięć, wyniki jasno pokazują, że zdarza im się mylić. Tak było również i w tym przypadku, ponieważ poprawnej odpowiedzi udzieliło 34768 internautów, a błędnej aż 59784.

pole biwakowe

obozowisko (kemping)

schronisko młodzieżowe.

Jak ci się wydaje? Odpowiedź na pytanie wraz z niezbędnym opisem znajdziesz poniżej.

Co to znaczy schronisko młodzieżowe? Wielu internautów nie znało znaczenia tego znaku

Znak, o który spytaliśmy w quizie, oznacza schronisko młodzieżowe. Oznacza się go jako D-33. Informuje ni mniej, ni więcej o tym, że przy drodze znajduje się obiekt - schronisko młodzieżowe. Co istotne, można umieszczać go w innym miejscu niż po prawej stronie drogi. Czy znałeś prawidłową odpowiedź na to pytanie? Jeśli nie, to którą z odpowiedzi wybrałeś? Pamiętaj, że uczymy się przez całe życie i nawet jeśli nie wiedziałeś, co opisuje ten znak, na pewno dobrze go zapamiętasz i kolejnym razem już się nie pomylisz. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.