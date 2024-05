Otrzymując prawo jazdy, zobowiązujemy się zarazem do przestrzegania wszystkich znaków drogowych. Te dwa, choć łudząco podobne, zobowiązują kierowców do dwóch różnych zachowań na drodze. Przypomnij sobie, czym różnią się znaki D-3 i C-5 oraz uniknij nieprzyjemnych konsekwencji z ich niezastosowania.

Zobacz wideo Rowerzysto! Uważaj i poznaj znaki drogowe

Kwadrat ze strzałką - znaczenie znaku D-3

Charakterystyczna biała strzałka w prostokącie na niebieskim tle, która informuje o początku lub kontynuacji drogi, na której ruch odbywa się tylko w jednym kierunku. Kierowca, widząc ten znak, może jechać nadal prosto oraz skręcić. W przypadku skrętu w lewo samochód należy ustawić z lewej strony jezdni jednokierunkowej. Ponadto na drodze jednokierunkowej zabronione jest zawracanie. Natomiast najbliższe skrzyżowanie odwołuje znaczenie tego znaku. Gdy pod tym znakiem znajdzie się biała tabliczka z napisem "nie dotyczy" z rysunkiem roweru, w praktyce oznacza, że ruch rowerowy na tej drodze jest obustronny. Należy wziąć pod uwagę, że po drugiej stronie drogi jednokierunkowej znajduje się znak B-2 oznaczający zakaz wjazdu. Wjechanie pod prąd grozi karą w wysokości 500 złotych i zdobyciem pięciu punktów karnych.

Okrąg ze strzałką - znaczenie znaku C-5

Należy do znaków z grupy nakazów, a okrąg z białą strzałką na niebieskim tle zobowiązuje kierowcę do jazdy prosto aż do najbliższego skrzyżowania. Za naruszenie tego znaku grozi mandat w wysokości 250 złotych oraz przyznanie pięć punktów karnych. Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń, Art. 92. § "Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału, lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem, lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany." W przypadku tego znaku nie wolno skręcać w prawo lub lewo. Stosowany jest głównie w miejscach, gdzie ewentualny skręt mógłby zagrażać bezpieczeństwu pieszych.

Inne znaku, które bywają mylące

Podobnych znaków wyszczególnionych w Kodeksie drogowym jest co najmniej kilka par. Kierowcy często mylą się w znaczeniu znaków B-35 i B-36. Pierwszy z nich dotyczy zakazu postoju, natomiast drugi jest zakazem zatrzymywania się w danym miejscu. Ten z jedną czerwoną linią przekreślającą niebieskie tło, to znak B-35, drugi podobny zamiast linii ma dwie przekreślone linie. Podobnymi są również B-43 i B-33, gdzie pierwszy dotyczy strefy ograniczonej prędkości, drugi zaś mówi o ograniczeniu prędkości. Istotną różnicą jest zakres znaku, B-43 dotyczy wjazdu do strefy, w której obowiązuje ograniczenie prędkości i odwołuje go dopiero znak B-44 o zakończeniu strefy ograniczonej prędkości.