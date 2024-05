Most na A8 widać już z daleka. Imponuje i hipnotyzuje pylonem. Rekordowym w Polsce

Jego budowę ukończono w 2011 roku, a umowę podpisano trzy lata wcześniej. Most Rędziński zaliczył lekką obsuwę, ponieważ pierwotnie planowano zakończenie prac na jesienie 2010 roku. Jedną z przyczyn obsuwy była... powódź, która pokrzyżowała plany wykonawcom. Woda jednak nie zagroziła samej konstrukcji mostu. Początkowo wcale nie planowano, by wrocławski most nazywał "Most Rędziński", ale ta nazwa przylgnęła do niego podczas budowy. Późniejszy konkurs na nazwę rozpisany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych przyklepał potoczną nazwę jako oficjalną.

Most Rędziński - gdzie jest? To bardzo ważna droga

Most Rędziński zobaczycie już z daleka, dojeżdżając do Wrocławia za sprawą ogromnemu, rekordowego pylonu, który ma aż 122 metry wysokości. Do rekordów jednak jeszcze wrócimy. Most pozwala kierowcom sprawnie i szybko pokonać Odrę. Ma po trzy pasy ruchu w każdą stronę i wysokie ograniczenie prędkości. Most Rędziński to część autostrady A8 i Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. To więc nie tylko drogowa ciekawostka, a wyjątkowo ważna inwestycja dla całego Dolnego Śląska i południa Polski. Budowa pochłonęła prawie 600 milionów złotych.

W momencie budowy Most Rędziński stał się rekordzistą

Pylon o wysokości 122 metrów to niezwykły widok na polskich drogach. Tak wysokiego nie ma w całej Polsce. Dlatego fani drogowej infrastruktury i wielkich budowli przejazd A8 we Wrocławiu mogą traktować jako atrakcję samą w sobie. Sam nie mogę nigdy oderwać od konstrukcji mostu wzroku, kiedy się do nie zbliżam. W momencie ukończenia budowy Most Rędziński pobił jeszcze inne rekordy:

najwyższy pylon w Polsce (122 m),

najdłuższy żelbetowy most podwieszony w Polsce (część podwieszona 2 × 256 m = 512 m),

najdłuższy most podwieszony na jednym pylonie w Polsce[6,

najdłuższe przęsło żelbetowe w Polsce – 256 m,

największy powierzchniowo most żelbetowy na świecie (70 000 m²),

czwarty co do wielkości betonowy most świata.

Most Rędziński jest też bardzo długi, ale nie najdłuższy

Przeprawa nad rzeką ma 612 metrów, a cały most aż 1742 metry. Jak na polskie warunki, to naprawdę bardzo dużo. Most Rędziński łapie się na podium najdłuższych mostów w Polsce, ale przypada mu brąz. Jeśli będziecie chcieli przejechać się jeszcze dłuższym mostem, to jeden znajdziecie pod Kwidzynem. Ma 1867 metrów. Za to prawie dwa kilometry (dokładnie 1953 metry) ma most pod Grudziądzem. To aktualny rekordzista.