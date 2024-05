Koniec z jeżdżeniem "plus 20". Polskie fotoradary z niższą tolerancją

Do niedawna fotoradary w Polsce miały ustaloną tolerancję, łapiąc kierowców dopiero po przekroczeniu prędkości o 20 km/h. Były też urządzenia, w których limity były nawet większe. Serwis brd24.pl twierdzi, że według jego źródeł, czasy te już się skończyły. „W kraju prawie nie ma już fotoradarów, które łapałyby dopiero po przekroczeniu prędkości o 20 km/h." - twierdzi serwis zajmujący się tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jaka jest minimalna tolerancja fotoradarów w Polsce?

Zgodnie z prawem polskim, fotoradary mają prawo rejestrować wykroczenia kierowców, którzy przekraczają prędkość o więcej niż 10 km/h. Jednakże, przez długi czas istniała praktyka ignorowania mniejszych przekroczeń prędkości, co prowadziło do sytuacji, w której kierowcy mogli przekraczać limit prędkości bezkarnie, nawet o 25 km/h czy nawet 40 km/h. To nie tylko stawiało pod znakiem zapytania skuteczność fotoradarów, ale także podważało bezpieczeństwo na drogach.

Najwyższa Izba Kontroli wielokrotnie zwracała uwagę na tę kwestię, wskazując na nieprawidłowości w działaniu Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Raport z 2014 roku wskazywał na niedociągnięcia w ustawieniach progów wyzwolenia zdjęć wykonywanych przez fotoradary, które przekraczały dopuszczalny błąd kierowców o 15 km/h, a nawet 20-25 km/h. Jednakże brak zmian w przepisach sprawiał, że tylko około 60 proc. kierowców, którzy zostawali złapani przez fotoradary, ostatecznie otrzymywało mandaty.

Po rozkładzie wystawianych fotoradarów widać, że wielu kierowców jednak nadal o tym nie wie. Ze statystyk podawanych przez CANARD wynika, że większość zarejestrowanych naruszeń mieści się teraz w przedziale do 20 lub 30 km/h ponad obowiązujący na danym odcinku limit. Znacznie spadła liczba wysokich przekroczeń, ale tę zasługę już raczej trzeba zapisać na poczet drastycznego wzrostu wysokości mandatów za wykroczenia drogowe.