Przedsiębiorstwo Bosch założono w 1886 r. i od lat nic nie wskazuje na to, że ma przeżyć poważne załamanie. Jednak i tu, jak i w wielu innych branżach czasem nadchodzi czas na redukcję kosztów i... zwolnienia. Wszystko ze względu na coraz wyższe ceny energii i wysoki koszt surowców potrzebnych do produkcji części motoryzacyjnych. Ile osób dostanie wypowiedzenie?

Kolejne zwolnienia w Boschu. Pracownicy przedsiębiorstwa nie mogą spać spokojnie

Markus Forschner, członek zarządu Boscha podczas konferencji prasowej zwrócił uwagę na to, że takie zmiany są konieczne. I choć można spodziewać się negatywnych konsekwencji w krótkim czasie, to w przyszłości dzięki nim firma utrzyma stabilność. Oznacza to jednak potrzebę zwolnienia pracowników. Na razie nie wiadomo, ile osób obejmą zwolnienia grupowe, jednak niemieccy analitycy przewidują, że może to dotyczyć nawet 1,5 tys. osób. Nie ma jednak żadnego potwierdzenia dla tych informacji. Oprócz tego poinformowano o zwiększeniu produkcji w Chinach w najbliższym czasie.

Dlaczego dochodzi do masowych zwolnień w firmach motoryzacyjnych? Jak podaje motoryzacja.interia.pl, to między innymi wysoka inflacja, niepewna sytuacja na rynku surowców, a także podwyżki cen energii i rozwój elektromobilności. Możliwe, że w najbliższych latach, ze względu na zakaz rejestracji nowych pojazdów spalinowych na terenie UE, takich kłopotów będzie więcej.

Co produkuje firma Bosch? Działalność jest szeroka

Firma Bosch prowadzi szeroką działalność, która nie obejmuje jedynie dostawy części samochodowych (tych jest największym dostawcą). To również produkcja techniki przemysłowej, elektronarzędzi, a nawet elementów, które wchodzą w skład systemów sygnalizacji pożarowej. Oprócz tego warto też wyróżnić produkcję oprogramowania. Ogólnie rzecz biorąc, działalność firmy dzieli się na cztery sektory. Mobilność, towary konsumpcyjne, technologię przemysłową i technologię energetyczną. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.