Wymyślili lakier samochodowy, który... zmienia kolor. "Ciepło i światło"

Kubek do kawy zmieniający kolor to fajny gadżet. Szczególnie że zalanie go gorącym napojem może także sprawić, że widoczny zacznie być np. oryginalny napis. W przypadku Toyoty system będzie mimo wszystko działał trochę inaczej. Bo o ile kubek po ochłodzeniu wróci do pierwotnej barwy, o tyle auto zmieni ją na stałe.

Ciepło i światło. To wystarczy, żeby Toyota zmieniła swój odcień

Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America opracowała innowacyjny lakier. W czasie eksploatacji auta można zmienić jego odcień w łatwy sposób. Wystarczy wprowadzić pojazd do specjalnego tunelu zbudowanego z elementów grzewczych. Po dostarczeniu temperatury zmieni się kolor lakieru. Wtedy do akcji wkroczą panele emitujące światło zwane modulatorem. Naświetlanie sprawi, że na karoserii utrzymany zostanie nowy odcień.

Proces oczywiście jest sterowany elektronicznie. Urządzenie może być obsługiwane przez operatora lub robota. Modulator współpracuje z czujnikami temperatury wbudowanymi w karoserię pojazdu, aby dobrać właściwe ustawienia dla określonego koloru. W całej sprawie tylko dwie rzeczy są wielką niewiadomą. Toyota nie precyzuje czy zmiana może zostać wykonana na dowolną barwę, czy np. każdy lakier będzie miał z góry określoną ilość kombinacji zmiany. Nie wiadomo także czy modyfikację można powtórzyć więcej niż jeden raz.

Innowacja Toyoty sprawi, że możesz zmienić kolor zakupionego auta używanego

Po co tyle zachodu? Toyota postanowiła ustawić się frontem do klienta. Rozumie bowiem, że ten może po kilku latach eksploatacji być znudzony dotychczasową barwą nadwozia. Ewentualnie może chcieć zmienić lakier w zakupionym właśnie aucie używanym. Bo stan pojazdu mocno mu odpowiadał, barwa jednak mniej. Lakierowanie? To raczej odpada. Bez kolizji to rozwiązanie bez sensu. Oklejanie folią? Okazuje się jeszcze zbyt drogie. Ciepło i światło to natomiast rozwiązanie tanie, szybkie i łatwe w zastosowaniu. Choć na razie cały czas mocno potencjalne. Takich lakierów w Toyotach jeszcze nie ma.

Technologia zmiany lakieru przy pomocy temperatury i modulatora świetlnego została opracowana kilka lat temu. Wniosek patentowy w tej sprawie wpłynął bowiem do Urzędu Patentowego i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) w 2022 r. W marcu 2024 r. został rozpatrzony pozytywnie. Technika wykorzystywana przez Japończyków jest zatem chroniona prawem i bez zgody marki nie może być kopiowana czy wykorzystywana.