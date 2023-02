Polacy chętnie wybierają diesla w Volvo, ale zamówią go jeszcze tylko przez rok

Mimo licznych zawirowań ekonomicznych, ubiegły rok był dla Volvo Car Poland jednym z najlepszych w historii (10 947 rejestracji). Do pobicia rekordu sprzedaży zabrakło zaledwie 61 rejestracji (w 2021 r. zanotowano ich 11 014), co polskie przedstawicielstwo szwedzkiej marki tłumaczy przedłużającym się procesem dostarczenia zamówionych pojazdów.

Niezmiennie bestsellerem XC60

Zaskoczeń nie ma - najlepiej sprzedającym się modelem Volvo było XC60 (5365 rejestracji), które odpowiada za 48 proc. wydań Volvo Car Poland w ubiegłym roku. Na polskim rynku XC60 od lat jest najpopularniejszym modelem segmentu premium. W 2022 r. drugim co do popularności autem klasy premium był Mercedes GLC z wynikiem 3748 rejestracji, a na trzecim miejscu uplasowało się Audi Q5 (3596 rejestracji).

Volvo XC60 to SUV chętnie wybierany przez klientów na całym świecie już od chwili debiutu pierwszej generacji, która miała miejsce w 2009 roku. To bestseller marki w skali globalnej, bo w 2022 r. stanowił aż 32 proc. sprzedanych Volvo na świecie. Na drugim miejscu z wynikiem 28 proc. uplasowało się XC40, a na trzecim XC90 z wynikiem 16 proc.

Nie ma się co dziwić, że to SUV-y i crossovery znajdują się na szczycie klasy premium oraz są najczęściej wybieranymi typami aut. To obecnie najmodniejszy i najwszechstronniejszy segment pojazdów. Nawet jeśli nie zawsze potrzeba wyższego prześwitu i napędu na cztery koła, wielu kierowców pokochało podniesione nadwozia za wygląd, praktyczność i wyższą pozycję za kierownicą.

Volvo XC60 B4 MHEV fot. Filip Weremij

W Polsce w 2022 r. ponad 80 proc. sprzedaży stanowiły trzy modele w kolejności: XC60, XC40 i XC90. Drugi co do popularności model XC40 zaliczył 2617 rejestracji, uzyskując wynik 24 proc. sprzedaży, a trzeci XC90 z wynikiem ponad 1000 rejestracji zgarnął 12 proc. Modele V60 i V60 Cross Country - 6 proc., S90 i S60 po 3 proc., C40 oraz V90/V90 Cross Country – około 2 proc.

Koniec diesla w Volvo

W kwestii napędu, samochody benzynowe stanowiły 56 proc. wydań. Auta czysto-elektryczne (BEV) osiągnęły 3 proc. wydań, a hybrydy typu plug-in kolejne 10 procent. Aż 31 proc. Volvo wyjeżdżało z polskich salonów z dieslem pod maską. To dużo w czasach, kiedy producenci samochodów odchodzą od silników wysokoprężnych. Skoro motoryzacja coraz odważniej skręca w stronę elektryfikacji, kwestią czasu jest wyeliminowanie jednostek zasilanych olejem napędowym, o czym zresztą Volvo mówi od dawna. Ostatnie Volvo wyposażone w jednostką wysokoprężną ma opuścić fabrykę w kwietniu 2024 roku.

Parking samochodowy Fot. Volvo

Prawie połowa aut z napędem na cztery koła

Ciekawostką jest fakt, że aż 99 procent polskich nabywców Volvo wybrało samochody z automatyczną skrzynią biegów. W bieżącym roku skrzynia manualna, która w ostatnim czasie występowała tylko w modelu XC40 T2, przechodzi do historii. W XC40/C40 pojawia się nowy silnik B3 (2.0 l w miejsce 1.5 l). Kolejna ciekawostka dotyczy napędu na cztery koła - w 2022 r. niemal połowa nabywców (49 proc.) decydowała się na samochód z napędem AWD. Do tych statystyk zaliczany jest także napędy e-AWD hybryd typu plug-in oraz samochody elektryczne z napędem na obie osie.

Latem 2023 roku w polskich salonach Volvo zaparkuje nowy, flagowy samochód z napędem w pełni elektrycznym - EX90, który jest następcą XC90 (o polskich cenach tego auta pisaliśmy tutaj - kliknij). Z oferty znika XC40 PHEV, a do S60 i V60 wchodzi nowa automatyczna skrzynia biegów 7DCT. W połowie roku Szwedzi szykują także oficjalną premierę zupełnie nowego, kolejnego elektrycznego modelu, który dla odmiany będzie najmniejszym w ofercie.

