Wyjątkowe pod wieloma względami Volvo Concept Recharge, z którego garściami czerpie przeznaczone do seryjnej produkcji EX90, przyjechało do stolicy Polski. Unikalny pojazd mogą zobaczyć wszyscy chętni od 11 do 18 lutego w godzinach pracy salonu Volvo Car Warszawa.

