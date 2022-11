Elektryczne Volvo EX90 debiutuje. Najmocniejszy i najbezpieczniejszy SUV w historii marki

Choć na pierwszy rzut oka Volvo EX90 mocno przypomina model XC90, to jest to zupełnie nowa konstrukcja. Za projekt odpowiada T. Jon Meyer Prawie pięciometrowy SUV powstał na zupełnie nowej platformie SPA2. Przednia część nadwozia i maska są gładkie i zaokrąglona, a do tego przebiegają zauważalnie wyżej. Klamki zintegrowano całkowicie z powierzchnią drzwi. Nawet felgi będą miały wypełnienia aerodynamiczne.

Natomiast szyby, słupki boczne i karoseria tworzą jedną całość. Konstruktorzy mocno pochylili przednią szybę. Dzięki takim zabiegom udało się osiągnąć bardzo niski współczynnik opory powietrza na poziomie Cx 0,29.

Nie mogło zabraknąć charakterystycznego znaku rozpoznawczego, czyli przednich reflektorów LED HD z motywem młota Thora. Reflektor będzie wyświetlać specjalne animacje, jak np. mrugnięcie oka drapieżnego zwierzęcia.

Najbezpieczniejszy SUV w historii

Nowe Volvo EX90 będzie naszpikowane nowymi rozwiązaniami skupionymi na bezpieczeństwie. Na liście wyposażenia znajdziemy LiDAR umieszczony na dachu przy górnej krawędzi szyby, pięć zwykłych radarów, osiem kamer i szesnaście czujników ultradźwiękowych.

Jakby tego było mało, wewnętrzny system kamer będzie monitorować ruch gałki ocznej kierowcy, a specjalny algorytm będzie cały czas monitorować poziom skupienia. Co więcej, Volvo EX90 nie dopuści do pozostawienia dziecka lub zwierzęcia w samochodzie. Radar skanujący kabinę pasażerską wykryje ruch oddechowy poniżej 1 mm.

Pracę wszystkich systemów będzie koordynować komputer z technologią NVIDIA Drive. Urządzenie dysponuje potężną mocą obliczeniową, która potrafi przetworzyć 254 bilionów (254 tera) operacji na sekundę.

Volvo EX90 tylko z napędem elektrycznym - 517 KM, 990 Nm i 110 kWh

Volvo EX90 będzie dostępne tylko w wersji napędzanej silnikiem elektrycznym. Producent ujawnił, że na początek będzie oferowana mocniejsza wersja napędowa o mocy 517 KM i 990 Nm. Tym samym jest to najmocniejsze Volvo w historii.

Samochód będzie wyposażony w akumulator o dużej pojemności - 110 kWh. Nieco później do oferty dołączy wersja z napędem RWD i silnikiem o mocy 400 KM. Producent zapowiada, że samochód zaoferuje zasięg na poziomie 600 km. Elektryczne Volvo będzie można wykorzystywać jako "powerbank", który oddaje energię do sieci domowej lub pozwoli podładować inny samochód. Rozwiązanie będzie dostępne na wybranych rynkach.

Minimalistyczne, luksusowe i ekologiczne wnętrze

Wnętrze modelu EX90 zaprojektował Robin Page. Tradycyjnie dla szwedzkiej marki obowiązuje minimalistyczny, skandynawski design, ale nie brakuje luksusowych materiałów. W kabinie będzie można znaleźć drewno oraz wiele naturalnych materiałów.

Ciekawostką jest unikalna technologia drewna. Materiał nie jest podświetlany od spodu, ale samo iluminuje łagodnym światłem. W zależności od nastroju w kabinie pasażerskiej będzie kilka opcji podświetlenia do wyboru.

W centralnym punkcie kokpitu zamontowano 15-calowy ekran ustawiony pionowo. Jest znacznie większy od dotychczasowego urządzenia multimedialnego i do tego oferuje wyższą rozdzielczość. Zegary przed kierownicą mają teraz zauważalnie mniejszą powierzchnię. Będą wyświetlać komendy i funkcje dostosowane do sytuacji drogowej.

Na pokładzie samochodu będzie dostępna łączność 5G, a do samochodu będzie można otwierać i uruchamiać przy pomocy telefonu zamiast kluczyka.

W doskonale wygłuszonej kabinie będzie można poczuć się jak w sali koncertowej. Zadba o to zestaw audio składający się z 25 głośników i przygotowany przez firmę Bowers&Wilkins. W zagłówkach foteli będą montowane dodatkowe głośniki, a całkowita moc zestawu to 1610 W.

Nie będzie naturalnej skóry, dużo materiałów z recyklingu

Firma zrezygnowała ze stosowana skór zwierzęcych. Zamiast tego zastosowano między innymi Nordico, czyli wysokiej jakości materiał powstały z tworzyw sztucznych, korków winiarskich oraz przetworzonych elementów drewnianych. Do produkcji samochodu wykorzystano wiele materiałów pochodzących z recyklingu. Przynajmniej 48 kg tworzyw sztucznych będzie pochodzić ze zrównoważonego źródła. Do tego ok. 15 proc. stali i 25 proc. aluminium będzie wykorzystana ponownie.

Nowe Volvo EX90 będzie produkowane w amerykańskiej fabryce Charleston-Ridgeville. Po raz pierwszy Volvo zdecydowało się na produkcję SUV-a w USA.