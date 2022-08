Google wie. Najczęściej wyszukiwanym autem wyczynowym jest...

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ludzie lubią robić różnego typu zestawienia np. największe budowle, ile można czegoś zjeść nim straci się przytomność czy jaki model samochodu jest najszybszy. Confused.com zdecydowało jednak, że sprawdzi jaki samochód wyczynowy jest najczęściej wyszukiwany w wyszukiwarce Google w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.

Jak się okazuje jest to Audi R8. Zostało wyszukane 22,53 miliona razy, co jest dosyć zaskakującym faktem. Auto jest na rynku od 2006 roku i raczej jego dni są policzone na ziemskim padole.

Tuż za Audi znajduje się inne auto z Grupy Volkswagena – Lamborghini Urus. Włoski SUV wyszukiwany był 20,06 miliona razy. Jest to dowód jak rozsądnym ruchem było wejście tego producenta akurat do segmentu SUV-ów.

Inne modele, które internauci wyszukiwali to: BMW i8 (18,43 mln), Toyota Supra (17,26 mln), Ford Mustang (16,65 mln), Nissan GT-R (15,54 mln), Porsche 911 (15,48 mln), Lamborghini Aventador (11,55 mln), Bugatti Chiron (10,98 mln) i Lamborghini Huracan (8,4 mln). Jak widać włoskie samochody spod logo byka dominują w całym zestawieniu.

Co się tyczy marek to prezentuje się to następująco: