Jakich elektryków pożądają Polacy? Statystyki Google z 2021 r. zaskakują. Nie chodzi o Izerę

Część wyników jest oczywista, a ich podsumowanie to najlepszy obraz stanu rynku aut elektrycznych i oczekiwań klientów. Inne bardzo zaskakują. Firma Lease Fetcher zebrała wszystkie najpopularniejsze wyszukiwania globalne oraz z podziałem na poszczególne kraje.

Piotr Pawlak: "Ford będzie firmą technologiczną dostarczającą klientom mobilność"

Zacznijmy od Polski. Nie jest dla nas zaskoczeniem, że w wynikach wyszukiwania nie pojawiła się Izera. Nawet jeśli Polacy wierzą, że zdobędzie rynek, to niekoniecznie pożądają informacji na temat mariażu polskiej produkcji i chińskiej myśli technicznej. Za to w 2021 r. najczęściej wyszukiwaliśmy hasło: Tesla Roadster.

Czy to oznacza, że wszyscy marzymy o kabriolecie, który przyspieszy do setki w czasie sekundy? Bardzo wątpliwe, ale wynik jest dowodem, że Elon Musk lepiej od konkurencji potrafi budzić ciekawość oraz inne emocje.

Taki model z przyszłości najbardziej interesuje Polaków. Jeśli zaś chodzi o auto z aktualnej oferty rynkowej, najczęściej szukaliśmy wiadomości na temat... Tesli Model S. Wbrew oczekiwaniom interesuje nas bardziej niż znacznie tańszy i popularniejszy Model 3 tej samej firmy.

Motyw Tesli Roadster powtarza się niemal na całym świecie. A w prawie każdym kraju amerykańska marka jest na pierwszym miejscu wyszukiwanych haseł. Globalnie wystukaliśmy te słowa na klawiaturach ponad 8,5 miliona razy tylko w 2021 r. Premiera tego auta została wyznaczona przez Muska na 2023 rok. Zobaczymy, czy tym razem dotrzyma słowa.

Najchętniej wyszukiwane elektryki przyszłości w 2021 r. rys. Lease Fetcher

Tesla bierze podium z jednym wyjątkiem. Apple Car zajął trzecie miejsce na świecie

To wątpliwe, bo auto, które zajęło wg. Gogle drugie miejsce na świecie, czyli Tesla Cybertruck z liczbą dobijającą do 7,3 miliona wyszukiwań, jest już spóźniona o dwa lata. Zgodnie z pierwotnym planem miała trafić do sprzedaży w 2021 roku, teraz mówi się o początku 2023. W dodatku mają być wytwarzane równolegle dwie wersje: mniejsza i większa. A ponieważ nie da się zajmować wszystkim jednocześnie, pewnie Roadster będzie musiał ustąpić pola Cybertruckowi.

Dwie pierwsze pozycje były do przewidzenia, za to trzecia jest dużym zaskoczeniem. Znalazł się na niej samochód, który być może nigdy nie powstanie. Informacji na temat Apple Car ludzie szukali prawie 5,9 miliona razy.

Nowa Tesla Roadster. To będzie najszybszy samochód w historii motoryzacji

Dopiero od czwartego miejsca w wyszukiwarce mamy do czynienia z samochodami klasycznych marek. Pierwszą piątkę zamykają BMW i4 i Chevrolet Silverado. Niżej są inne marki: Cadillac, Nissan, Ford, Rimac, Mercedes.

Tesla Roadster jest na topie w 56 ze 168 zbadanych krajów. Drugie miejsce globalnie zajął Apple Car z 54 czołowymi pozycjami w wyszukiwarce Google. Tesla Cybertruck jest najbardziej pożądana w 22 krajach, BMW i4 w 13, głównie europejskich.

Najchętniej wyszukiwane rynkowe elektryki w 2021 r. rys. Lease Fetcher

Jeśli chodzi o modele, które już można kupić, to świat interesuje... Tesla

Tyle jeśli chodzi o globalne wyniki niedostępnych modeli. Wśród tych, które są już na rynku, króluje Tesla Model 3 (25,4 miliona wyszukiwań w 2021 r. i pierwsze miejsce w 4 krajach). Na drugich miejscach wymieniają się dwa inne auta tej marki: Tesla Model Y (14,2 mln) i Tesla Model X (32 kraje). Niżej są: Porsche Taycan, Audi e-tron i e-tron GT, Polestar 2, Kia EV6, Mustang Mach-E i Honda E.

Jeśli ktoś jest bardzo ciekaw, tutaj można sprawdzić jakie auta plasuję się na pierwszych 25 miejscach w wyszukiwarce, a tutaj sympatie internautów we wszystkich badanych krajach. Niektóre wyniki są interesującymi wyjątkami od reguły.

Projekt Tytan. Samochód autonomiczny Apple. Najwyższa pora na iCar [MOTO 2030]

Jakie wnioski można wyciągnąć z tego podsumowania? Elon Musk rządzi emocjami internatów, chociaż niekoniecznie ich portfelami. Informacje na temat najbardziej praktycznej Tesli Model Y są znacznie mniej pożądane.

Natomiast olbrzymim zaskoczeniem dla nas jest drugie miejsce samochodu Apple, niezależnie od tego, jak będzie się nazywał. Wygląda na to, że elektroniczny gigant z Cupertino nie ma wyjścia. W końcu musi pokazać projekt auta ze znaczkiem nadgryzionego jabłuszka. Plotkuje się, że do jego premiery zostało coraz mniej czasu. Rzekomo samochód elektryczny Apple ma zostać zaprezentowany w 2024 roku. Jeśli wierzyć wynikom Google, to jest murowany hit.

Tesla Roadster fot. Tesla