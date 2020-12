BMW X5 - legendarny model marki w hybrydowej wersji plug-in!

BMW X5 - kilka faktów z historii niemieckiego SUV-a

Włączenie BMW X5 do oferty niemieckiej marki było przełomem - to pierwszy SUV klasy wyższej, który został przez nią zaoferowany klientom. Duże znaczenie dla rozwoju projektu, który przez lata dojrzewał do realizacji, było przejęcie przez BMW w 1994 r. Land Rovera. Można było między innymi czerpać z rozwiązań zastosowanych w Range Roverze. W 2006 roku wprowadzono na rynek drugą generację BMW X5, trzecia pojawiła się w 2013 r. W końcu przyszedł czas na to, aby pokaźnych rozmiarów samochód niemieckiej marki doczekał się silnika hybrydowego typu plug-in. Przy odpowiednio dużej mocy ma zapewnić niski poziom emisji spalin do atmosfery.

BMW X5 45e plug-in hybrid - do 80 km na napędzie elektrycznym

BMW X5 45e plug-in hybrid może się w dalszym ciągu pochwalić sylwetką dużego SUV-a i wszelkimi parametrami właściwymi dla takiego samochodu, ale nowoczesny napęd pozwala na pokonanie aż 80 km w trybie bezemisyjnym. Jak w praktyce sprawdza się połączenie auta o dużej masie i dbającego o środowisko napędu?

BMW X5 plug-in hybrid 2019. Jaki silnik ma niemiecka hybryda?

Nowe BMW X5 plug-in hybrid wyposażone jest w trzylitrową jednostkę o mocy 286 KM, która jest wspierana przez elektryczny motor 113 KM. Całość prezentuje się bardzo okazale: 394 KM i 600 Nm. Napęd umożliwia osiągnięcie 100 km/h w 5,6 s, gdzie maksymalna prędkość to 235 km/h, a dzięki użyciu silnika elektrycznego rozwija 135 km/h.

Auto ma 4,92 m długości i 2 m szerokości przy 1,75 m wysokości. Pojemność jego bagażnika wynosi 500 l, co stanowi o 150 l mniej od wersji benzynowej.

BMW X5 plug-in: range. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Nowe BMW X5 prowadzi się w taki sposób, że czuć jest masę i wymiary samochodu. Przy dużych prędkościach na drodze ekspresowej dobrze sprawdza się wygłuszenie. Tym, co jest bardzo pozytywne w przypadku tak masywnego samochodu, jest zasięg BMW X5 na napędzie elektrycznym. Możliwość pokonania nawet 80 km w trybie bezemisyjnym to ciekawa alternatywa dla osób, które codziennie dojeżdżają do pracy nawet kilkanaście kilometrów. Nie dość, że takie dojazdy będą bardzo tanie, to jeszcze możliwy stanie się wjazd do stref bezemisyjnych. Czas ładowania akumulatora z gniazdka również nie jest długi, bo trwa 6,8 h. Wadą jest jednak brak złącza szybkiego ładowania.

Producent kusi klientów perspektywą jazdy po mieście, która szybko może zostać zamieniona na poruszanie się w znacznie bardziej wymagającym terenie. Wewnątrz elegancji ma dodawać skórzana tapicerka i antracytowa podsufitka. Bardzo mocno postawiono na systemy wsparcia kierowcy i bezpieczeństwo. Mowa między innymi o asystencie kierowcy działającym w zakresie utrzymania pasa ruchu, wspomagającym w ciasnych miejscach lub przy zaistnieniu lokalnych zagrożeń. Nawigacja Connected z asystentem miejsc parkingowych bardzo wspomoże kierowcę podczas jazdy po mieście. Aktualizacja oprogramowania samochodu będzie przy tym dokonywała się zdalnie tak, aby w użyciu były zawsze najnowsze wersje wykorzystywanych programów.

Za samochód w najtańszej konfiguracji trzeba zapłacić 377 396 zł.