Najpopularniejsze modele marki Volkswagen! Te auta pokochali konsumenci na całym świecie!

Volkswagen - najpopularniejsze modele na świecie

Trzeba przyznać, że wśród najchętniej kupowanych aut na całym świecie w roku 2019 najpopularniejsze modele Volkswagena nie mogły konkurować o najwyższe miejsca z konkurentami z Ameryki Północnej i przede wszystkim Azji. Nie dane im było nawet zbliżyć się do wyniku japońskiej Toyoty Corolli, która sprzedała się w oszałamiającej liczbie 1 482 932. Należy jednak pamiętać, że dwa auta niemieckiej marki bronią w najlepszej dziesiątce honoru europejskiej motoryzacji. Najpopularniejsze modele Volkswagena to oczywiście Volkswagen Tiguan (6 miejsce) i Volkswagen Polo (10 miejsce). Sprzedano je w ilości 770 084 i 724 508 sztuk.

Co z kolejnymi autami niemieckiego koncernu? W pierwszej 50 znalazły się jeszcze:

Volkswagen Golf (11)

Volkswagen Lavida (15)

Volkswagen Passat (30)

Volkswagen T-Roc (40)

Volkswagen Bora (41)

Volkswagen Jetta (48)

Znacznie lepiej przedstawiały się wyniki najpopularniejszych modeli Volkswagena w samej Europie. Z liczbą 1 768 286 sprzedanych egzemplarzy i wzrostem o 1% w stosunku do roku poprzedniego niemiecka firma zdecydowanie wygrała, pozostawiając w tyle Renault i Forda. Które modele sprzedawały się najlepiej? W pierwszej piątce znalazły się aż trzy:

Volkswagen Golf - 410 330 egz.

Volkswagen Polo - 256 259 egz.

Volkswagen Tiguan - 224 890 egz.

Charakterystyczne jest jednak, że dwa pierwsze samochody zanotowały bardzo duże spadki sprzedaży w stosunku do poprzedniego roku: odpowiednio 8 i 14%. Jedynie Tiguan zyskał 1%.

Będzie kolejny SUV Volkswagena. Taos zadebiutuje tylko na niektórych rynkach

Volkswagen Tiguan - najpopularniejszy SUV w Europie

Od początku produkcji Volkswagen Tiguan jest najlepiej się sprzedającym SUV-em w Europie i właśnie na Starym Kontynencie można się spodziewać najlepszych wyników tego modelu. Najtańszy Volkswagen Tiguan 2020 jest do nabycia już za 98 000 zł. Sportowy Tiguan R będzie nas kosztował przynajmniej 149 090 zł. Nowy model zyskał odmieniony design: zmieniła się między innymi atrapa chłodnicy i reflektory. Wnętrzem ma nawiązywać do wysokiej jakości, którą reprezentują auta klasy premium. Wśród dostępnych jednostek silnikowych zadbano o ograniczenie emisji spalin do atmosfery. Po raz pierwszy pojawił się też Volkswagen Tiguan z silnikiem hybrydowym typu plug-in. Na napędzie elektrycznym przejedziemy do 50 km.

Volkswagen Polo - na rynku od lat

Mniej optymistyczna przyszłość zapowiada się przed Volkswagenem Polo. Model produkowany od 1971 r. doczekał się już szóstej generacji, która czeka na klientów w salonach. Samochód zaprezentowany po raz pierwszy w czerwcu 2017 r. z zewnątrz bardzo przypomina poprzednią generację. Wewnątrz zmiany są bardziej liczne, ale zależy to od wybranej wersji. Producent reklamuje Volkswagena Polo jako auto komfortowe, bezpieczne i z nowoczesnymi rozwiązaniami. Za te cechy zapłacimy od 62 190 zł w wersji Trendline.

Volkswagen Arteon - model niemieckiej marki jako prestiżowa limuzyna?

Właśnie w ten sposób reklamowany jest zaprezentowany w 2017 r. Volkswagen Arteon. W praktyce zaliczany bywa do aut klasy średniej - chyba lepiej sprawdzi się więc określenie ''luksusowe auto dla przeciętnego Kowalskiego''. W 2019 roku sprzedał się tylko w Europie w przeszło 19 tys. egzemplarzy. W 2020 notował nawet lepsze wyniki przez pierwsze trzy miesiące, później sprzedaż gwałtownie się załamała. W salonie zapłacimy za niego od 158 390 zł.

Do dzisiejszego Studia Biznes przyjechał Volkswagen ID.3. Sprawdzamy, czy "zmieni motoryzację"

Volkswagen Touran - jakie są perspektywy dla modelu?

W zestawieniu 50 najchętniej kupowanych samochodów próżno szukać Volkswagena Tourana. Według danych dla samej tylko Europy w ubiegłym roku sprzedano ponad 75 tys. egzemplarzy. Sprzedaż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 r. malała - niekiedy bardzo drastycznie, jak w kwietniu, gdy w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku spadła z 7166 do 2047 egzemplarzy. Oczywiście winę ponosi przede wszystkim lockdown, ale trudno będzie o odwrócenie trendów. Volkswagen Touran to przestronny samochód, który stanowi kompilację dawnego stylu i nowoczesnej techniki, jednak nie do końca wpisuje się w obecne trendy motoryzacyjne. W tych zaś stale powiększa się rynek SUV-ów.

