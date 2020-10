Volkswagen Golf GTI Clubsport - szybki hatchback dla purystów

Oczywiście obecności wielu nowinek technicznych nie można uniknąć. Golf GTI Clubsport jest wyposażony turbodoładowany silnik i zautomatyzowaną dwusprzęgłową skrzynię biegów DSG, bo to obowiązujący standard. Oprócz tego ma oferować wyjątkową frajdę z jazdy. To gratka dla prawdziwych miłośników aut klasy GTI, którą zapoczątkował również Golf.

Chodzi o Volkswagena Golfa GTI z 1976 roku. Pod maską miał silnik o poj. 1,6 l i mocy 110 KM. Dzięki niskiej masie (810 kg) dawał dużą przyjemność z jazdy i był wyjątkowym samochodem na motoryzacyjnej scenie. Volkswagen chce, żeby z nowym Golfem GTI Clubsport było podobnie.

Porównanie danych technicznych wypada zdecydowanie na korzyść nowego modelu. Ma dwulitrowy silnik o mocy 300 KM, którą przekazuje na koła przedniej osi. Prezentowany samochód, to na razie zaawansowany prototyp. Na pewno trafi do sprzedaży, ale jeszcze nie znamy jego osiągów. Może to i lepiej, bo przywiązujemy do nich zbyt dużą wagę. Wrażeń z jazdy nie da się przekazać w danych technicznych.

Volkswagen Golf GTI Clubsport fot. Volkswagen

Volkswagen Golf GTI Clubsport po raz pierwszy pojawił się w 2006 roku

W jego kolejnym wydaniu inżynierowie Volkswagena próbowali uzyskać wyjątkowe prowadzenie i bezkompromisowe własności jezdne. Clubsport to pierwszy Golf ósmej generacji, w którym zamiast elektronicznego mechanizmu XDS (utrzymującego w ryzach nadmiar momentu obrotowego i poprawiającego prowadzenie) zastosowano mechaniczne rozwiązanie, chociaż dyferencjał wciąż jest sterowany elektronicznie.

Tak jak inni producenci, Volkswagen nawiązał w swoim sportowym modelu do legendarnego toru Nurburgring. Jeden z trybów jazdy Golfa Clubsport nosi właśnie taką nazwę. Można się domyślać, że chodzi o ten najbardziej ekstremalny. Z zewnątrz wyjątkowo sportowego Golfa można poznać po niemal otwartym przednim zderzaki z wielkimi wlotami powietrza, a także po charakterystycznym tylnym skrzydle, obręczach kół o unikalnym wzorze i owalnych końcówkach sportowego układu wydechowego.

Przez jakiś czas Volkswagen Golf GTI Clubsport to najmocniejszy Golf ósmej generacji. Dołączył do całej czeredy sportowych wersji tego modelu: GTI, GTE i GTD. Ze wszystkich to on ma najlepsze osiągi, ale za jakiś czas zostanie zdetronizowany przez Golfa R z napędem na obie osie i mocy blisko 400 KM. Wszystko wskazuje na to, że nawet wówczas to Clubsport pozostanie wersja kompaktowego Volkswagena, która sprawia najwięcej przyjemności z jazdy.

Volkswagen Golf GTI Clubsport fot. Volkswagen