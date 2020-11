Volkswagen pokazał trzy nowe wersje Golfa. Modele Variant, Alltrack i GTD uzupełnią ofertę

Rodzina Golfa poszerza się. Volkswagen próbuje zadowolić wszystkich klientów. Dla tych nowoczesnych są modele hybrydowe plug-in i "miękkie", dla fanów osiągów - wersje GTI, Clubsport i R. Najbardziej praktyczni będą mogli wybrać Variant, a działkowicze wersję Alltrack. Dla tradycjonalistów w ofercie pozostały odmiany z turbodieslami, a teraz dołączył do nich sportowy Golf GTD.

Nowy Volkswagen Golf Variant, tak jak w przeszłości, oznacza po prostu pojemne kombi. W klasie kompaktowej wcale nie ma wielu takich modeli. Powoli tracą popularność na rzecz niedużych SUV-ów. Mimo to Volkswagen zdecydował się wprowadzić Golfa ósmej generacji z tego typu nadwoziem na rynek. Nowy Variant chyba jest zgrabniejszy od swoich poprzedników i bardziej praktyczny od innych wariantów Golfa numer osiem.

Volkswagen Golf Variant R-Line fot. VW/INGO BARENSCHEE

Volkswagen Golf Variant znowu urósł

To największa z wersji nadwoziowych kompaktowego Volkswagena. W porównaniu z odpowiednikiem poprzedniej generacji ma o 6,6 cm większy rozstaw osi (urósł do 268,5 cm). Jest też całkiem wysoki - łącznie z relingami mierzy niemal półtora metra. Jeśli jego wymiary zestawić z aktualnym Golfem hatchback, różnica rozstawów osi jest podobna, bo wynosi 6,7 cm. Variant jest też dłuższy od wersji pięciodrzwiowej o prawie 35 cm.

Zawdzięczamy to głównie powiększonemu tylnemu zwisowi nadwozia, co pozwoliło wygospodarować miejsce na bagażnik o pojemności 611 litrów, która po złożeniu tylnej kanapy wzrośnie aż do 1642 litrów. To niewiele więcej od poprzednika (odpowiednio: 6 i 22 litry), ale bagażnik w aucie klasy C nie może rosnąć w nieskończoność.

Znajdziemy w nim mnóstwo praktycznych rozwiązań: haczyki do zawieszenia zakupów, uszy do mocowania większego bagażu, wygodne oświetlenie oraz gniazdka o napięciu 12 V, a nawet (dzięki wbudowanej przetwornicy napięcia) domowe gniazdko 230 V. Kiedy ręce mamy zajęte zakupami, pokrywę bagażnika da się otworzyć bezdotykowo. Wystarczy przesunąć stopą pod zderzakiem. To już niemal standard w autach tej kategorii.

fot. Volkswagen Golf Alltrack fot. VW

Volkswagen Golf Alltrack to oferta dla niezdecydowanych

Nowa wersja kombi umożliwiła też skonstruowanie modelu Alltrack. To propozycja dla kierowców, którzy nie potrafią się zdecydować, czy wolą SUV-a od kombi, czy może odwrotnie. Golf Alltrack to po prostu odmiana Variant z większym prześwitem oraz wzbogacona o dodatki nadające jej terenowy charakter. Takie modele stanowią niedużą, ale stabilną niszę.

Volkswagen Golf Alltrack jest też pierwszym modelem Golfa najnowszej generacji, w którym pojawił się napęd na cztery koła - 4MOTION. Wkrótce taka opcja znajdzie się też w innych odmianach nadwozia tego samochodu z mocniejszymi jednostkami napędowymi. Nowy Golf R, którego parametry poznamy już niebawem, będzie seryjnie wyposażony w napęd 4MOTION, tak samo jak Alltrack, tyle że w sportowej odmianie.

Nowy Volkswagen Golf GTD łączy dobre osiągi i niskie zużycie paliwa

Ostatnią dużą nowością w gamie kompaktowego Volkswagena jest model GTD. Wcześniej została zaprezentowana benzynowa wersja o sportowych ambicjach (GTI) oraz hybrydowa typu plug-in (GTE). Teraz czas na poczciwy silnik Diesla, który jeszcze nie powiedział ostatniego słowa w kwestii osiągów. Volkswagen Golf GTD ma pod maską ukryty silnik wysokoprężny o mocy 200 KM i maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 400 Nm.

W momencie premiery Golf GTD będzie dostępny wyłącznie z nadwoziem hatchback, napędem na przednią oś oraz dwusprzęgłową skrzynią biegów DSG o siedmiu przełożeniach. Golf GTD jest lubiany przede wszystkim przez kierowców, którzy duża podróżują. Łączy wysokie osiągi (7,1 s od 0 do 100 km/h i V maks. 245 km/h) z niskim zużyciem paliwa (średnio 4,4 l/100 km) oraz dużym zasięgiem na zbiorniku.

Volkswagen Golf GTD, GTI und GTE fot. VW

Również pozostałych silników gamie nowego Golfa Volkswagen nie musi się wstydzić. W modelu Variant znalazła się "miękka hybryda" eTSI o mocy 110 KM oraz 115- i 150-konna wersja dwulitrowego turbodiesla o zasięgu pomiędzy tankowaniami do 1220 km. Gamę uterenowionego Golfa Alltrack wieńczy turbodiesel o mocy 200 KM (ten sam, który będzie w GTD), a uzupełniają liczne silniki benzynowe i wysokoprężne w różnych odmianach - klasycznych turbodoładowanych i wyposażonych w elektryczne wspomaganie (benzynowe eTSI, czyli tzw. miękkie hybrydy).

Volkswagen Golf stara się zadowolić wszystkich. Robi to od 46 lat

W nowych odmianach popularnego Volkswagena znajdziemy takie samo nowoczesne wnętrze, jak w modelu hatchback. Jest w nim dużo ekranów i paneli dotykowych, a niewiele klasycznych przełączników i pokręteł. Bogate jest też wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa i technologii. Golf stara się być liderem w tych kwestiach i zazwyczaj się to mu udaje, tylko że za wiele elementów wyposażenia trzeba zapłacić dodatkowo.

Obserwując ciągle rosnącą liczbę wersji nowego Golfa - sportowych, terenowych, ekonomicznych i praktycznych - trudno się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że Volkswagen próbuje w klasie C złapać wszystkie sroki za ogon. To znaczy wszystkich klientów, niezależnie od tego, czego szukają.

Takie rozdrabnianie oferty, często kończy się źle. Ale nie w przypadku Volkswagena, który jest mistrzem wypełniania nisz i nie jeśli chodzi o Golfa, który jest twórcą całej klasy kompaktowych aut. Jeszcze długo będzie jej liderem mimo podgryzania przez konkurencję, również wewnętrzną w postaci elektrycznego modelu ID.3.

Wszystkie opisane nowe odmiany Volkswagena Golfa ósmej generacji oraz wiele innych (GTI, GTI Clubsport, R) będą stopniowo wprowadzane do sprzedaży w 2021 roku.

Volkswagen Golf Alltrack fot. VW/INGO BARENSCHEE