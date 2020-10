Będzie kolejny SUV Volkswagena. Taos zadebiutuje tylko na niektórych rynkach

I jak raz nie chodzi o Chiny, a o USA. Volkswagen Taos będzie bliźniakiem Skody Karoq i Seata Ateki i trafi do sprzedaży tylko w Stanach Zjednoczonych. Model będzie bazował więc na platformie MQB, a Volkswagen chce go pozycjonować... poniżej Golfa. Taos ma być "wyjściowym" SUV-em w miejscach, gdzie nie są oferowane mniejsze modele.

Skromne wyposażenie

Volkswagen Taos nie powali na kolana wyposażeniem. Choć kabina to typowa dla niemieckiego producenta prostota i ergonomia, wiele systemów bezpieczeństwa będzie dostępnych jako opcja. Na pocieszenie pojawił się system multimedialny i cyfrowe zegary Active Info Display. Niestety takie systemy jak układ automatycznego hamowania w sytuacji awaryjnej (które w europejskich Volkswagenach oferowane są w standardzie) w Taosie będą wymagały dopłaty. Nie ma się jednak co dziwić - jeśli model ma być tani, to gdzieś trzeba te koszty zredukować.

Jeden silnik

Dlatego Volkswagen Taos będzie dostępny tylko w jednej wersji napędowej. Mowa o silniku 1.5 TSI o mocy 160 KM. Do wyboru Amerykanie dostaną dwie skrzynie biegów (ale obie automatyczne). Wersja z napędem na przednią oś zostanie wyposażona w 8-biegowy automat, a odmiana czteronapędowa - klasyczne 7-biegowe DSG.

