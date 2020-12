Luksusowa Skoda Superb - piękny design, virtual cockpit i ta przestrzeń!

Skoda Superb 1: na rynku od 2001 roku

Skoda Superb jest samochodem klasy średniej produkowanym przez czeski koncern motoryzacyjny od 2001 roku. W 2015 roku do sprzedaży trafiła III generacja tego modelu.

REKLAMA

SKODA SUPERB NA WYPRZEDAŻY ROCZNIKA 2020! JEST SPORO TAŃSZA

Pierwsza generacja Skody Superb została pokazana na targach motoryzacyjnych we Frankfurcie. Jej budowa opierała się o płytę podłogową stworzoną przez Volkswagena dla potrzeb modelu Passat B5. W 2006 roku Superb został zmodernizowany, zmieniono wygląd przednich i tylnych reflektorów, poszerzono bazę dostępnych lakierów i wprowadzono kosmetyczne zmiany we wnętrzu. Pierwsza generacja modelu występowała w wielu wersjach wyposażenia: Ambiente, Classic, Comfort, Prestige, Prestige Plus, Elegance czy Edition 100. Kupujący mieli do wyboru pojazdy z silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym.

SKODA SUPERB NA WYPRZEDAŻY ROCZNIKA 2020! JEST SPORO TAŃSZA

Policyjne Skody Superb już na drogach. Mają 272 KM i napęd na cztery koła

Skoda Superb 2: nowy wygląd i nowe wersje nadwozia

Skoda Superb 2 zadebiutowała na targach motoryzacyjnych w Genewie w 2008 roku. Ponownie skorzystano w niej z rozwiązań zastosowanych w modelach, takich jak VW Passat B6 czy Audi A4 B8. W porównaniu do pierwszej generacji nowy Superb został liftbackiem o sylwetce zbliżonej do sedanów. Rok później na rynku po raz pierwszy dla tego modelu pojawiła się wersja kombi.

Skoda Superb 2 występuje w jeszcze większej ilości wariantów wyposażenia. Standardowa opcja Comfort zawiera m.in.: siedem poduszek powietrznych, system ABS z ESP, półautomatyczną klimatyzację, elektryczne szyby, elektryczne sterowanie lusterek, system audio CD z MP3 i 8-głośnikami wraz, tylne czujniki parkowania.

Dodatkowe doposażenie można uzyskać, decydując się na wersję: Ambition, Ambition GreenLine, Business, Combi Outdoor (wersja "uterenowiona"), Elegance, Elegance GreenLine, Executive, Family czy Platinum.

SKODA SUPERB NA WYPRZEDAŻY ROCZNIKA 2020! JEST SPORO TAŃSZA

Skoda Superb iV - poznaj nową hybrydę plug-in. Interaktywny test

Skoda Superb 3: kombi i nie tylko

Skoda Superb 3 to najchętniej kupowane auto klasy średniej w Polsce. Jej ceny startują obecnie od około 98 tysięcy. Za wersję z turbodieslem przyjdzie zapłacić około 118 tysięcy, a za hybrydę - 149 tysięcy. Nowy Superb oferuje bardzo przestronną kabinę pasażerską oraz zadowalający pod względem pojemności bagażnik, który można jeszcze bardziej powiększyć, decydując się na wersję kombi.

Jeśli chodzi o kwestię silnika, to Skoda w tym modelu oferuje aż 3 rozwiązania: tradycyjne benzyniaki, silniki wysokoprężne, a także hybrydę plug-in.

1.5 TSI ACT (150 KM) z 6-biegową manualną skrzynią, prędkość maksymalna: 220 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,4-7,3 l/100 km

1.5 TSI ACT (150 KM) z 7-biegową przekładnią DSG, prędkość maksymalna: 220 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,7-7,9 l/100 km

2.0 TSI (190 KM) z 7-biegową przekładnią DSG, prędkość maksymalna: 240 km/h, średnie zużycie paliwa: 7,1-8,0 l/100 km

2.0 TSI 4×4 (272 KM) z 7-biegową przekładnią DSG, prędkość maksymalna: 250 km/h, średnie zużycie paliwa: 8,4-9,3 l/100 km

2.0 TDI SCR (150 KM) z 6-biegową manualną skrzynią, prędkość maksymalna: 221 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,0-5,7 l/100 km

2.0 TDI SCR (150 KM) z 7-biegową przekładnią DSG, prędkość maksymalna: 220 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,1-5,9 l/100 km

2.0 TDI SCR (190 KM) z 7-biegową przekładnią DSG, prędkość maksymalna: 240 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,7-6,4 l/100 km

2.0 TDI SCR 4x4 (190 KM) z 7-biegową przekładnią DSG, prędkość maksymalna: 232 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,2-7,1 l/100 km

1.4 TSI Plug-In Hybrid (218 KM) z 6-biegową przekładnią DSG, prędkość maksymalna: 224 km/h, średnie zużycie paliwa: 1,4-1,9 l/100 km, zasięg elektryczny: do 62 km

SKODA SUPERB NA WYPRZEDAŻY ROCZNIKA 2020! JEST SPORO TAŃSZA

W podstawowej wersji wyposażenia Skody Superb znajdziemy m.in.: automatyczną klimatyzację dwustrefową, poduszkę bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki powietrzne z przodu, system kontroli ciśnienia w oponach, uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy z mocowaniem TopTether, system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem, funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, reflektory główne LED, czujnik deszczu, dwa gniazda 12 V, zdalnie sterowany centralny zamek, komputer pokładowy, czujniki parkowania z tyłu, bezkluczykowy system uruchamiania silnika, ogranicznik prędkości do wartości nastawionej przez kierowcę, tempomat, radio BOLERO (kolorowy ekran dotykowy 8”, obsługa głosowa ze wzmacniaczem głosu), bluetooth.