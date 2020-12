Tak wygląda nowe BMW Serii 7! Kontrowersyjny projekt legendarnego modelu!

BMW Seria 7 - krótka historia słynnego modelu

BMW Serii 7 to luksusowa klasa wśród aut oferowanych przez niemiecką markę. Produkuje się go od 1977 r. Charakterystyczny design pierwszego modelu stał się inspiracją dla kolejnych generacji samochodów, które oczywiście podlegały panującym modom. Wprowadzenie na rynek samochodu okazało się sukcesem: przeszło 285 tys. egzemplarzy wyjechało na ulice, auto zostało zaś okrzyknięte Europejskim Samochodem Roku 1978. Przegrana ze słynnym Porsche 928 nie może być poczytywana za ujmę. Pierwszą generację BMW Serii 7 produkowano aż do 1986 r. Charakterystyczne w cyklu rozwojowym auta było stawianie na innowacje technologiczne i odważny design. Jako jego konkurentów na rynku samochodów luksusowych postrzega się przede wszystkim: Mercedesa-Benz klasy S, Lexusa LS i Audi A8.

REKLAMA

TAKICH CEN W BMW JESZCZE NIE BYŁO! W SUPER CENIE M.IN. SERIA 5

Nowe BMW serii 7 - cennik 2019. Tyle kosztuje nowa limuzyna BMW

Seria 7 BMW: szósta generacja

Popularność samochodu okazała się ogromna. Nic więc dziwnego, że pojawiła się szósta generacja Serii 7 BMW. Oczywiście bardzo zmieniły się jej możliwości techniczne i wyposażenie. Co jednak z designem? W tym względzie widzimy zarówno nawiązania do przeszłości, jak i śmiałe zmiany. Samo BMW Serii 7 stało się także dla pochodzącej z Bawarii marki szczególnie ważnym autem - to w nim prezentuje się wiele nowych rozwiązań technicznych. Dopiero później trafiają do innych aut marki.

Samochód, który zaprezentowano w 2015 r., ma zredukowaną w porównaniu do poprzednika masę o 130 kg, elementy wykonane z karbonu i opracowane na nowo silniki. Poza samopoziomującym zawieszeniem pneumatycznym na obu osiach auto posiada też lampy przednie LED, system zapobiegający przechyłom podczas wjeżdżania w zakręt i bogate wyposażenie wewnątrz. Uchodzi za samochód, który urzeka swoją elegancją, nowoczesną stylistyką i luksusowym charakterem. Dobrze się prowadzi, pomimo bardzo dużych gabarytów i jest przestronny wewnątrz. Minusy? Cena, koszty napraw i zużycie paliwa to największe spośród nich. Czy jednak ktoś spodziewał się czegoś innego po limuzynie?

TAKICH CEN W BMW JESZCZE NIE BYŁO! W SUPER CENIE M.IN. SERIA 5

BMW Seria 7 2020 i rzucający się w oczy grill

BMW Serii 7 2020 przyniosło pewne nowości, które nie przez wszystkich są dobrze odbierane. Na co postawiło BMW? Wyostrzony zarys bryły pojazdu i innowacyjne technologie w zakresie komunikacji i wspierania kierowcy to ważna część zmian. Luksus podkreślany jest wewnątrz poprzez elegancko dopracowaną elektronikę i skórzane fotele, ale też z zewnątrz. Co bardzo rzuca się w oczy po ujrzeniu BMW Serii 7 2020? Przede wszystkim ogromny grill, który powiększono o 40 proc. w stosunku do rozmiarów z poprzedniej wersji samochodu. Czy to posunięcie w dobrym kierunku? Zdania są podzielone. Wiadomo natomiast, co skłoniło szefów niemieckiej marki do takich zmian designu pojazdu. U podstaw takiej decyzji legły badania rynku chińskiego, gdzie trafić może nawet połowa BMW Serii 7 2020. Taka stylistyka bardziej podoba się nowobogackim mieszkańcom Państwa Środka. Obok grilla postawiono na nowe światła laserowe, których futurystyczny wygląd ma spodobać się typowemu klientowi z tego kraju. Statystycznie jest nim liczący około 40 lat bogacz. Wewnątrz pyszni się misternie przeszyta skórzana tapicerka i panuje duży komfort, zwłaszcza w czasie jazdy. Bo położono szczególny nacisk na jak najbardziej doskonałe wyciszenie kabiny.

TAKICH CEN W BMW JESZCZE NIE BYŁO! W SUPER CENIE M.IN. SERIA 5

BMW M760Li | Prawie jak M7

BMW Seria 7: dane techniczne i cena

Co z danymi technicznymi BMW Serii 7 i jego ceną? Pierwsze kształtują się w następujący sposób:

masa: samochód waży 1835 kg (masa własna) i ma ładowność na poziomie 685 kg; pojemność bagażnika to 515 l

wymiary: 5120/5260 mm długości, 1902 mm szerokości, 1467 mm wysokości

silnik spalinowy: duży wybór silników; za topowe jednostki uchodzą zwłaszcza V12, 6,6l pojemności i mocy 585 KM i V8, 4,4l i 530 KM

model hybrydowy plug-in 745e: silnik 3l pojemności i akumulator 12 kWh; łączna moc 394 KM

Cena za nowe BMW serii 7 w zależności od wyposażenia wynosi od 398 500 zł do 532 600 zł.

TAKICH CEN W BMW JESZCZE NIE BYŁO! W SUPER CENIE M.IN. SERIA 5