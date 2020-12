Te SUV-y sprzedawały się najlepiej w 2019 roku! TOP 3 auta, w których siedzisz wysoko

Najlepsze SUV-y na rynku: skąd bierze się popularność tego rodzaju pojazdów?

Trudno nie zauważyć, że od kilku lat w naszym kraju i nie tylko trwa moda na różnego typu SUV-y, crossovery i inne pojazdy stylizowane na terenowe. Skąd wziął się ten trend? Dlaczego właśnie ten typ pojazdów jest jednym z najbardziej pożądanych przez klientów indywidualnych?

Na pierwszy rzut oka, gdy przyjrzymy się najlepszym SUV-om to zauważymy, że stylistycznie są one bardzo dopracowane i ładnie się prezentują. Podwyższone nadwozie sprawia, że niemal każdy samochód wygląda lepiej. Jeśli jednak poznamy ich parametry techniczne to trudno będzie uniknąć wrażenia, że nie porażają swoimi osiągami, a przy tym często są dość drogie w eksploatacji.

Jak więc logicznie wytłumaczyć fenomen tego rodzaju aut? Po latach jednolitości na rynku motoryzacyjnym SUV-y i crossovery przyniosły powiew świeżości. Znacząco bowiem różnią się od oklepanych sedanów, kombi czy hatchbacków. Oferują kierowcy i pasażerom wyższą pozycję w samochodzie co poprawia komfort i bezpieczeństwo jazdy. Coraz częściej oferują też całkiem rozsądną przestrzeń bagażową. A biorąc pod uwagę, że wybór samochodu często jest emocjonalny, gdzie na decyzję niekoniecznie wpływa zimna kalkulacja, wtedy łatwo dostrzec, że SUV-y swoją atrakcyjnością przewyższają inne modele aut.

Ranking SUV-ów 2020: które modele są najpopularniejsze?

Jak dotąd nie dysponujemy pełnym zestawieniem zarejestrowanych w Polsce w 2020 SUV-ów. Jednak cząstkowe dane wskazują na to, że w tym roku podtrzymane zostaną ubiegłoroczne trendy w zakresie decyzji zakupowych Polaków. Jak kształtowała się sprzedaż w 2019 roku? Oto ranking top 3 SUV-ów najchętniej wybieranych przez klientów indywidualnych w Polsce:

Niekwestionowany lider rankingu. Swoją popularność zawdzięcza bardzo przystępnej cenie - ciężko znaleźć drugi model SUV-a, którego wersję podstawową można nabyć za około 43 tysiące złotych. Druga wersja rumuńskiego pojazdu trafiła na rynek w 2017 roku. Jest zdecydowanie lepiej dopracowana pod wieloma względami, a jednocześnie zachowuje przystępną cenę. Klienci mogą wybierać między wersjami benzynową i wysokoprężną, istnieje też opcja zasilana LPG.

1.0 TCe (100 KM, 160 Nm) z 5-biegową manualną skrzynią, prędkość maksymalna: 173 km/h, zużycie paliwa: 6,1-6,4 l/100 km

1.0 TCe LPG (100 KM, 170 Nm) z 5-biegową manualną skrzynią, prędkość maksymalna: 173 km/h (LPG: 174 km/h), zużycie paliwa: 5,7 l/100 km (LPG: 7,1 l/100 km)

1.3 TCe (130 KM, 240 Nm) z 6-biegową manualną skrzynią, prędkość maksymalna: 193 km/h, zużycie paliwa: 6,5-6,7 l/100 km

1.3 TCe 4WD (130 KM, 240 Nm) z 6-biegową manualną skrzynią, prędkość maksymalna: 186 km/h, zużycie paliwa: 7,4-7,6 l/100 km

1.3 TCe (150 KM, 250 Nm) z 6-biegową manualną skrzynią, prędkość maksymalna: 202 km/h, zużycie paliwa: 6,5-6,7 l/100 km

1.3 TCe 4WD (150 KM, 250 Nm) z 6-biegową manualną skrzynią, prędkość maksymalna: 196 km/h, zużycie paliwa: 7,4-7,6 l/100 km

1.5 Blue dCi (115 KM, 260 Nm) z 6-biegową manualną skrzynią, prędkość maksymalna: 183 km/h, zużycie paliwa: 4,9-5,0 l/100 km

1.5 Blue dCi 4WD (115 KM, 260 Nm) z 6-biegową manualną skrzynią, prędkość maksymalna: 175 km/h, zużycie paliwa: 5,5-5,6 l/100 km

Na kolejnym miejscu uplasował się:

2. Hyundai Tucson

Ten koreański SUV kilka tygodni temu zaprezentował się w zupełnie nowej odsłonie. Już niedługo pojawi się na drogach wersja hybrydowa i hybryda plug-in. Jednak już wcześniejsze wydanie podbiło serce polskich klientów - hyundai był jednym z najczęściej wybieranych SUV-ów na rynku. Najnowsza generacja Tucsona będzie oferowała wiele wersji, spośród których każdy znajdzie coś dla siebie.

1.6 T-GDI Smartstream (150 KM) z 6-biegową manualną skrzynią biegów i napędem na przednie lub wszystkie koła

1.6 CRDi Smartstream (115 KM) z 6-biegową manualną skrzynią biegów i napędem na przednie koła

1.6 T-GDI Smartstream (150 KM) z 6-biegową inteligentną skrzynią manualną iMT lub 7-biegową dwusprzęgłową przekładnią DCT

1.6 T-GDI Smartstream (180 KM) z 6-biegową inteligentną skrzynią manualną iMT lub 7-biegową dwusprzęgłową przekładnią DCT

1.6 CRDi Smartstream (136 KM) z 7-biegową dwusprzęgłową przekładnią DCT i napędem na przednie lub wszystkie koła

1.6 T-GDI HEV (230 KM) z 6-biegową skrzynią automatyczną i napędem na przednie lub wszystkie koła

Ostatnie miejsce w rankingu zdobyła:

3. Kia Sportage

Kolejny koreański model zamyka podium najchętniej wybieranych w Polsce SUV-ów. Obecnie na rynku znajduje się czwarta generacja tego modelu, która w 2018 roku przeszła delikatny lifting. W 2021 zastąpi ją piąta edycja, ale póki co klienci poszukujący komfortowego i niezawodnego auta mogą wybierać spośród kilku wersji Sportage.

1.6 GDI (132 KM, 160 Nm) z 6-biegową manualną skrzynią i przednim napędem, prędkość maksymalna: 182 km/h, zużycie paliwa: 7,9-8,3 l/100 km

1.6 T-GDI (177 KM, 265 Nm) z 6-biegową manualną skrzynią i przednim napędem, prędkość maksymalna: 205 km/h, zużycie paliwa: 7,9-8,2 l/100 km

1.6 T-GDI (177 KM, 265 Nm) z 6-biegową manualną skrzynią i napędem na wszystkie koła, prędkość maksymalna: 202 km/h, zużycie paliwa: 8,6-9,0 l/100 km

1.6 T-GDI (177 KM, 265 Nm) z 7-biegową przekładnią DCT i przednim napędem,

1.6 T-GDI (177 KM, 265 Nm) z 7-biegową przekładnią DCT i napędem na wszystkie koła, prędkość maksymalna: 201 km/h, zużycie paliwa: 8,3-8,9 l/100 km

1.6 CRDi SCR (115 KM, 280 Nm) z 6-biegową manualną skrzynią i przednim napędem, prędkość maksymalna: 175 km/h, zużycie paliwa: 5,5-6,0 l/100 km

1.6 CRDi SCR (136 KM, 320 Nm) z 6-biegową manualną skrzynią i napędem na wszystkie koła, prędkość maksymalna: 180 km/h, zużycie paliwa: 6,4-6,6 l/100 km

1.6 CRDi SCR (136 KM, 320 Nm) z 7-biegową przekładnią DCT i przednim napędem, prędkość maksymalna: 180 km/h, zużycie paliwa: 5,8-6,3 l/100 km

1.6 CRDi SCR (136 KM, 320 Nm) z 7-biegową przekładnią DCT i napędem na wszystkie koła, prędkość maksymalna: 180 km/h, zużycie paliwa: 6,3-6,6 l/100 km.

