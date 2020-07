W 2020 r. mamy nowego lidera wśród klientów indywidualnych. Już nie budżetowy SUV

Jak było w zeszłym roku? Zdecydowanym liderem była Dacia Duster

W zeszłym roku w Polsce zarejestrowano 555 609 nowych samochodów. Tradycyjnie większość z nich zakupiły floty. Klienci indywidualni zarejestrowali 162 881 aut. Wtedy z wynikiem 9 140 rejestracji na pierwszy miejscu znalazł się przystępnie wyceniony SUV rumuńskiej marki Dacia, model Duster. I to ze sporą przewagą, gdyż druga na liście Toyota Yaris mogła się pochwalić wynikiem o prawie 2 000 sztuk gorszym. Na trzecim miejscu znalazła się większa o rozmiar toyota - model Corolla.

W 2020 r. doszło do zmiany lidera

Rok 2020 naznaczony jest przez niedawny kryzys, co bardzo wyraźnie widać w statystykach sprzedaży. Przez pierwsze sześć miesięcy polscy klienci indywidualni zarejestrowali tylko 56 404 nowe samochody. Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR podaje, że to aż o 35,6 proc. mniej w porównaniu z zeszłym rokiem. Przez kryzys zdecydowanie najlepiej przeszła Toyota.

Tegorocznym numerem 1, i to z gigantyczną przewagą, okazała się model Yaris. Lubiane miejskie auto może się pochwalić 3644 rejestracjami. Yaris wyraźnie dominuje w segmencie B, a jego przewaga nad odwiecznym rywalem, Fabią, to prawie 1800 sztuk. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak będą wyglądały statystyki sprzedaży w drugim półroczu. Wtedy do sprzedaży wejdzie zupełnie nowa generacja Yarisa. Auto pod każdym względem lepsze od poprzednika, ale, jak to bywa w przypadku tak poważnych zmian, droższe. Polski oddział Toyoty musi być też zadowolony z wyników swojego innego hitu sprzedaży - na drugim miejscu wśród bestsellerów tego roku zameldowała się Corolla. Również dystansując głównego rywala z czeskiej marki.

Najniższe miejsce podium to bestseller z zeszłego roku. Dacii Duster nie udało się w 2020 r. nawiązać walki z toyotami. To jednak wciąż "ulubiony SUV Kowalskiego". Warto jednak zwrócić jeszcze uwagę na bardzo dobre wyniki w statystykach rejestracji klientów indywidualnych modeli RAV4 oraz Tucson. To spore, kompaktowe SUV-y, a znalazły się przed mniejszymi i tańszymi propozycjami z segmentu B.

Pierwsza piętnastka 2020 r. (styczeń-czerwiec), klienci indywidualni: