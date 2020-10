Największy SUV Toyoty już w Polsce. Highlander od 232 tys. zł

Toyota Highlander, której w Europie raczej się nikt nie spodziewał, właśnie wchodzi do polskiej sprzedaży. Mierzący 4 950 mm 7-osobowy SUV jest konkurencją np. dla Forda Explorera (którego Europa powitała z równym zdziwieniem). Toyota Highlander ma spore możliwości terenowe i transportowe. Pierwsze dzięki elektrycznemu napędowi na cztery koła AWD-i, a drugie dzięki bagażnikowi o pojemności 659 l (po złożeniu kanapy 1 909 l) i możliwości ciągnięcia przyczepy o masie do dwóch ton. Co ciekawe, tylne fotele po złożeniu tworzą płaską podłogę, więc wystarczy położyć na nich materac i Higlander może posłużyć nawet jako kamper.

Napęd hybrydowy

Nowy Highlander jest napędzany czwartą wersją układu hybrydowego opracowanego w technologii TNGA. Napęd ten to połączenie silnika 2,5 l Hybrid Dynamic Force i dwóch motorów elektrycznych napędzających przednie koła oraz mocnego silnika elektrycznego przy tylnej osi, które razem tworzą inteligentny napęd AWD-i. Auto o łącznej mocy 246 KM rozpędza się od 0 do 100 km/h w 8,3 s. Układ odzyskiwania energii z hamowania oraz mocna bateria obniżają zużycie paliwa bez ładowania akumulatora z zewnętrznego źródła. Dzięki temu Highlander może poruszać się w bezemisyjnym trybie elektrycznym przez większość czasu jazdy w mieście.

Toyota Highlander 2020 Toyota

Luksus w standardzie

Highlander jest oferowany w trzech wersjach wyposażenia. Podstawowa odmiana Prestige zawiera trzystrefową klimatyzację z funkcja? wykrywania liczby pasażerów, inteligentny kluczyk, światła do jazdy dziennej LED oraz główne światła Bi-LED i aluminiowe felgi o średnicy 20 cali. Standardem jest także elektrycznie unoszona klapa bagażnika, skórzana tapicerka, podgrzewanie przednich foteli oraz przedniej szyby i rolety na szybach przy drugim rzędzie siedzeń.

Do standardowego wyposażenia należy także system multimedialny Toyota Touch 2 (z 8-calowym ekranem dotykowym, złączem Android Auto i Apple CarPlay oraz usługami łączności Toyota Connected Car), 7-calowy wyświetlacz na tablicy rozdzielczej i 3 porty USB na konsoli centralnej oraz 2 kolejne w zasięgu pasażerów z tyłu.

Toyota Highlander 2020 Toyota

Toyota Highlander 2020 Toyota

Systemy bezpieczeństwa to m.in. Toyota Safety Sense z inteligentnym tempomatem adaptacyjnym, system automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall, układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, system monitorowania martwego pola w lusterkach i ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu, a także system stabilizacji toru jazdy przyczepy i off-roadowy system Trail Mode, który blokuje tylne koło bez przyczepności, zwiększając moment obrotowy na drugim kole. Podczas manewrów kierowcę wspomaga układ detekcji przeszkód ICS oraz kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi i automatycznym systemem jej czyszczenia.

Cena katalogowa Highlandera Prestige wynosi 231 900 zł. Jeśli chodzi o dodatki, do wyboru jest pięć lakierów metalizowanych bez dopłaty oraz trzy lakiery specjalne za 1 500 zł.

Ekskluzywny SUV

Najwyższa wersja wyposażenia Executive rozbudowuje Highlandera o luksusowe rozwiązania. Bezpieczną jazdę wspomaga cyfrowe lusterko wsteczne z kolorowym wyświetlaczem, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni i wyświetlacz HUD na przedniej szybie. Mamy także elektrycznie sterowany dach panoramiczny, podgrzewane skrajne fotele w drugim rzędzie siedzeń i elektrycznie unoszoną pokrywę bagażnika. Cena Highlandera Executive 267 900 zł.

Toyota Highlander Hybrid fot. Toyota