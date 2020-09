Ile w Polsce kosztuje budowa drogi? Sprawdzamy też kluczowe inwestycje w kraju

Okres wakacyjny wiąże się przeważnie z szerokopojętymi robotami drogowymi. W tym roku jednak wszystko stanęło na głowie przez sytuacje epidemiczną w kraju i na świecie. To jednak nie wpłynęło na progres robót ziemnych. W efekcie przez ostatnie trzy miesiące udało się oddać do użytku 43,11 km nowych dróg.

Wśród odcinków, po których można już normalnie jeździć, wymienić można m.in. S17 od węzła Lubelska do obwodnicy Kołbieli łącznie z obwodnicą tej miejscowości, dwa odcinki autostrady A2 od połączenia z drogą S17 pod Warszawą (węzeł Lubelska) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego czy odcinek autostrady A6 na Pomorzu Zachodnim i nowe węzły na drodze ekspresowej S3 od węzła Rzęśnica do Goleniowa. Dodatkowo w przeciągu ostatnich dwóch tygodni otworzono dwa odcinki budowanej autostrady A1 między Tuszynem a Częstochową (5-kilometrowy fragment wschodniej jezdni odcinka Radomsko - granica województwa łódzkiego i śląskiego oraz 11-kilometrowym fragmentem odcinka A1 między węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski).

Zobacz wideo Czy w Polsce budujemy drogi drożej niż w Europie? Rzecznik GDDKiA odpowiada

Nowe przetargi i umowy z wykonawcami

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) nie próżnuje. Mimo intensywnych prac ziemnych na terenie kraju, rozstrzyga kolejne przetargi, wybierając wykonawców. Dowodem na to jest podpisanie ostatnio siedmiu umów o łącznej wartości 5,34 mld zł. Dotyczą one budowy kolejnych odcinków dróg ekspresowych: S3 (dwa odcinki między Świnoujściem i Troszynem o długości 33 km), S7 (rejon Modlina o długości 21,7 km), S1 (między Dankowicami i Suchym Potokiem), jak też S19 (między Rzeszów Południe a Babicą).

Dyrekcja ogłosiła również przetargi na kolejne inwestycje. Od początku czerwca uzbierało się ich 16. Dotyczą one m.in.: kolejnych odcinków drogi ekspresowej S19 o łącznej długości 79 km (pięć odcinków w woj. podlaskim i jeden w woj. lubelskim), przebudowy autostrady A18 Olsztyn-Golnice (długość 37,7 km) czy dwóch odcinków drogi ekspresowej S6, która stanowić będzie przyszłą Obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej. GDDKiA nie zapomina również o programie budowy 100 obwodnic. Jak na razie ogłoszono przetargi na budowę m.in.: obwodnicy Wąchocka (DK42), Smolajna (DK51), Lipska (DK79) czy Strzelców Krajeńskich (DK22).

Ile to kosztuje?

Budowa dróg nie jest tania. Wiadomo to od dawna. Jednak wyliczenie średniej ceny kilometra np. autostrady nie jest takie proste jak można by zakładać. Okazuje się, że duże znaczenie ma m.in. liczba obiektów inżynierskich czy warunki geologiczne. Dopiero uwzględniając te zmienne, można spekulować o cenie. „(…) Koszt budowy drogi ekspresowej jest porównywalny z kosztem jaki dotyczy autostrady” – podała GDDKiA dla portalu rynekinfrastruktury.pl.

Dyrekcja przeanalizowała swoje inwestycje i podała, że przeciętny koszt budowy 1 km autostrady to przedział od 36,4 do 50,6 mln zł. Tak duża rozbieżność jest wynikiem choćby z okresu podpisywania umów oraz zakresu pracy jakie musi wykonać inwestor na danym odcinku. Jak się okazuje najtańsza, jak na razie, jest budowa autostrady A2 na odcinku od węzła Lubelska do obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Z kolei droga krajowa nr 1, która jest przebudowywana do parametrów trzypasowej autostrady, kosztuje średnio ok. 38 mln zł/kilometr. W to nie wchodzi odcinek między węzłem Radmosko a granicą woj. łódzkiego i śląskiego. Ze względu na dużą liczbę obiektów inżynierskich, koszt tej części wynosi 51,5 mln zł.

Z wyliczeń GDDKiA wynika, że autostrada wcale nie jest droższa w budowie w odniesieniu do drogi ekspresowej, której koszt budowy określa się średnio na 41 mln zł. Dyrekcja wskazuje jednak, że tak wysoka cena to wynik zaplanowanych na wielu odcinkach budowy mostów, tuneli czy estakad. Przykład może stanowić Południowa Obwodnica Warszawy w ciągu drogi S2, gdzie cena za odcinek „tunelowy” opiewa na niemal 282 mln zł. - Średnie ceny budowy autostrady i drogi ekspresowej są porównywalne. – Na brak zdecydowanych różnić wpływ większa liczba generujących koszty węzłów, które na drogach ekspresowych mogą być lokowane częściej niż na autostradach – tłumaczy GDDKiA dla portalu rynekinfrastruktury.pl.

Ile jest kilometrów autostrad i dróg ekspresowych?

Według ostatnich informacji udostępnionych przez GDDKiA, pod koniec maja w Polsce było 1694 km autostrad oraz 2460 km dróg ekspresowych. W przypadku tych pierwszych plan budowlany praktycznie został wykonany. Docelowo ma powstać 2500 km tego typu dróg w Polsce. W przygotowaniu jest jeszcze 133 km oraz 155 w realizacji (pomijając oddane odcinki dróg wymienione wcześniej).

O wiele więcej kilometrów do realizacji jest w przypadku dróg ekspresowych. Z danych Dyrekcji wynika, że docelowo ma powstać 5880 kilometrów tego typu odcinków. Tym samym w realizacji jest obecnie 908 km, w przygotowaniu 2171 km, a w przetargach 165 km (pomijając oddane odcinki dróg wymienione wcześniej).

Budowy dróg w Polsce cały czas brną do przodu. Z roku na rok jest coraz lepiej i jeździ się coraz bezpieczniej. Szkoda tylko, że program budowy autostrad powoli dobiega końca. Biorąc pod uwagę, że koszt budowy autostrad w kraju jest porównywalny z kosztem budowy dróg ekspresowych, to zasadnym wydaje się być rozszerzenie działań w tym zakresie. Można mieć jednak na dzieję, że w najbliższym czasie określony zostanie nowy program na budowę dróg, a Polska sieć odcinków autostradowych i ekspresowych zostanie jeszcze bardziej powiększona.