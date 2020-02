W ciągu 10 lat w Polsce powstanie 100 nowych obwodnic

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

REKLAMA

Ruch pojazdów przez środek miejscowości i uciążliwości z tym związane: korki, zanieczyszczenie powietrza, hałas, to codzienność wielu Polaków. Aby zwiększył się komfort życia mieszkańców zatłoczonych dziś miast i miasteczek, wybudujemy w ciągu 10 lat 100 obwodnic, które wyprowadzą ruch tranzytowy poza tereny zabudowane i przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach

- powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ramach programu powstanie 100 obwodnic o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Dla części opracowano już dokumentację niezbędną do rozpoczęcia inwestycji, dla reszty jest prowadzony proces przygotowawczy. Koszt realizacji wszystkich tras został oszacowany na blisko 28 mld zł.

Dla kilkunastu obwodnic ogłoszenie postępowań przetargowych jest planowane jeszcze w 2020 roku. Będą to m.in. obwodnice Strzelec Krajeńskich (DK 22), Lipska (DK 79), Suchowoli (DK 8), Wąchocka (DK 42), Smolajn (DK 51), Koźmina Wielkopolskiego (DK 15) i Gryfina (DK 31).

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020 - 2030 GDDKiA

Poprawa bezpieczeństwa

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pomimo stałych prac drogowych, Polska nadal jest na szarym końcu listy najbezpieczniejszych krajów w Unii Europejskiej. Do większości wypadków dochodzi w terenie zabudowanym (71,2 proc.).

W miastach zbiegają się wszystkie rodzaje ruchu: towarowego (samochodów ciężarowych i dostawczych), pasażerskiego (autobusów i samochodów osobowych), transportu miejskiego, rowerowego czy pieszego. Dlatego tak ważne jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny miejskie.

Poza wzrostem bezpieczeństwa obwodnice pozwolą zredukować zanieczyszczenie powietrza w miastach. Problem smogu i emisji szkodliwych substancji jest szczególnie dotkliwy na niewielkich obszarach, przy dużym zatłoczeniu pojazdami z silnikami spalinowymi. A transport samochodowy jest istotnym źródłem zanieczyszczenia na terenie miast.

Zobacz jakie obwodnice powstaną w Twoim województwie: Program budowy 100 obwodnic na lata 2020 - 2030

Obwodnice w realizacji

Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Do końca 2019 r. oddano do ruchu 15 obwodnic, natomiast w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych wybudowano ich w sumie 64.

Droga S10, obwodnica Stargardu, droga ekspresowa GDDKiA