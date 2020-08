Południowa Obwodnica Warszawy to trzy odcinki

Południowa Obwodnica Warszawy ma posiadać dwie jezdnie po trzy pasy ruchu (na moście po cztery pasy ruchu w każdym kierunku). W ramach jej budowy powstanie tunel pod Ursynowem, most przez Wisłę (na razie zwany roboczo "Południowym"), estakady nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym oraz pięć węzłów: Ursynów Zachodni, Ursynów Wschodni, Przyczółkowa, Wał Miedzeszyński i Patriotów. Południowa Obwodnica Warszawy została podzielona na trzy odcinki, a za budowę każdego odpowiedzialny jest inny wykonawca.

Odcinek A o długości ok. 4,6 km od węzła Puławska do węzła Przyczółkowa realizuje Astaldi, wartość robót wynosi 1,3 mld zł.

Odcinek B o długości ok. 6,5 km od węzła Przyczółkowa do węzła Wał Miedzeszyński realizuje Gulermak, wartość robót wynosi 795 mln zł.

Odcinek C o długości ok. 7,5 km od węzła Wał Miedzeszyński do węzła Lubelska realizuje Warbud, wartość robót wynosi 601 mln zł.

Południowa obwodnica Warszawy od Puławskiej do wylotówki na Lublin Studio Gazeta

GDDKiA z dobrymi informacjami dla kierowców

Ostatnio pisaliśmy o opóźnieniach na budowie (które Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad określała jako "zasadne wydłużenie czasu na ukończenie"), ale dzisiaj mamy znacznie lepsze informacje. Prace idą pełną parą i Południowa Obwodnica Warszawy powinna zostać oddana kierowcom już w przyszłym roku. Niektórymi jej fragmentami pojedziemy jeszcze w 2020 r. Tomasz Żuchowski, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, powiedział w miniony weekend:

Wszyscy wiemy, jak ważna i wyczekiwana jest ta inwestycja. Kierowcy w tym roku wjadą na dwa z trzech odcinków z nowym mostem na Wiśle, a udrożnienie węzła Lubelska wyprowadzi ruch ze stolicy na wschód do autostrady A2 i w kierunku Lublina na S17. W połowie przyszłego roku planujemy udostępnić odcinek przez Ursynów, a wtedy kierowcy w pełni wykorzystają walory całej, 20-kilometrowej trasy. To nasz cel i będziemy do niego dążyć wspólnie z wykonawcami.

Tunel i most - jak wyglądają postępy prac?

GDDKiA podaje, że zaawansowanie prac na odcinku z mostem (Zadanie B) to już 89 proc. Drogowcy kończą łączyć dwie strony Wisły (ostatnio zabetonowano jeden z dwóch zworników, czyli elementów łączących most zbudowany na podporach nurtowych w całość. Po stronie Wilanowa zbrojony jest drugi zwornik), na wszystkich obiektach odcinka przeprowadzane są próby obciążeniowe oraz prace wykończeniowe. Termin zakończenia robót został przewidziany w październiku 2020 r. Powodem wydłużenia czasu na ukończenie były nieprzewidziane warunki gruntowe w nurcie Wisły.

Trochę dłużej kierowcy poczekają na tunel pod Ursynowem. Tutaj GDDKiA mówi o 81-procentowym zaawansowaniu prac, a przewidywany termin jego oddania to drugi kwartał przyszłego roku. Tunel został przekopany, cała ziemia z jego środka została wywieziona. Systematycznie są zasypywane kolejne segmenty stropu na powierzchni, a nad częścią tunelu wykonano już docelowe zagospodarowanie terenu.

Dlaczego Południowa Obwodnica Warszawy to tak ważna inwestycja?

Południowa Obwodnica Warszawy pozwoli ominąć centrum miasta i wygodnie przekroczyć Wisłę nowym mostem. To wyjątkowo ważna inwestycja dla kierowców, którzy jeżdżą na wschód - trasą nr 2 w kierunku Białej Podlaskiej (powstaje tu autostrada A2) lub S17 do Lublina. Obwodnica zmniejszy natężenie ruchu w samym mieście na Ursynowie, Mokotowie i w Wawrze, bo kierowcy nie będą już musieli zjeżdżać z S2 na Puławską i przez miasto przebijać się do Mostu Siekierkowskiego.

Postęp prac związanych z budową mostu będącego częścią Południowej Obwodnicy Warszawy GDDKiA

Coraz bliższe oddanie Południowej Obwodnicy Warszawy to kolejne dobre informacje dla kierowców, jeżdżących na trasie Warszawa-Lublin. Droga ekspresowa S17 jest już powoli na ukończeniu. W zeszłym miesiącu informowaliśmy o oddaniu w końcu obwodnicy Kołbieli - to miejsce, które do tej pory było wąskim gardłem. Kierowcy mają od lipca do dyspozycji obie jezdnie na obwodnicy Kołbieli w ciągu budowanej drogi S17. Mowa o 8,7-kilometrowym fragmencie, a także 15-kilometrowym odcinku od obwodnicy Kołbieli do węzła Lubelska. Więcej dowiesz się w tym miejscu: S17 już otwarta, ale z ograniczeniami. Nowa trasa od Kołbieli do węzła Lubelska

S17 fot. GDDKiA