Czy salony samochodowe są otwarte? Co z jazdami próbnymi? Odpowiadamy na pytania

Czy salony samochodowego są otwarte?

Odpowiedź jest prosta - tak. Salony samochodowe działają, a sprzedawcy czekają na kierowców. Jest jednak ważne "ale". - Salony samochodowe oraz serwisy marki są otwarte, niemniej w części z nich ograniczono np. godziny pracy. Szczegółowych informacji na temat godzin otwarcia czy działań prewencyjnych podejmowanych przez poszczególne stacje udzielają salony i serwisy Volkswagena - czytamy w przesłanym do redakcji oficjalnym komunikacie. Podobnie działają salony samochodowe innych marek. Są otwarte, ale w ich funkcjonowaniu mogły zajść pewne zmiany.

W jakich godzinach otwarte są salony samochodowe?

To oczywiście zależy od konkretnego salonu. Można jednak zauważyć pewien trend. Większość salonów w tygodniu skróciła swoje godziny pracy, a wiele z nich w soboty jest nieczynna. Czy dany salon samochodowy jest otwarty możecie sprawdzić na stronie internetowej. Informacja o nowych godzinach otwarcia salonu jest zwykle pierwszą, która pojawia się, kiedy wejdziemy na jego stronę.

Czy w salonach samochodowych znajdują się środki dezynfekujące?

- Jesteśmy przygotowani na wizytę gości w naszych salonach i serwisach. Zadbamy abyś czuł się bezpiecznie i komfortowo. Witamy Państwa uśmiechem i skinieniem głowy bez podawania sobie rąk. Nasze salony i serwisy podlegają specjalnej procedurze dezynfekcji. W naszych recepcjach, strefach klienta przygotowaliśmy dla Państwa środki do dezynfekcji rąk. - czytamy na stronie salonu Skody (Auto Wimar). Podobnie przygotowane są jednak wszystkie salony samochodowe w Polsce. Niezależnie od właściciela i marki.

Czy salony samochodowe przestrzegają nowych procedur?

Tak. Do środka wpuszczana jest odpowiednia liczba osób. Obsługujący nas pracownicy najczęściej mają maseczki i rękawiczki, pomieszczenia są odkażane i dezynfekowane. Podobnie jak samochody. Ryzyko kontaktu w salonie samochodowym jest minimalizowane.

Czy można się umówić w salonie samochodowym na jazdę próbną?

Jazdy próbne nie zostały odwołane - wciąż można umówić się na jazdę testową samochodem, który nas interesuje. Zmieniły się jednak ich zasady. Jazda próbna może się odbyć bez udziału doradcy. Do zdezynfekowanego i przygotowanego samochodu wsiądziemy samodzielnie. Niektóre salony oferują możliwość podstawienia samochodu w wybrane przez nas miejsce.

Trzeba jednak pamiętać, że z powodu konieczności dezynfekcji auta po każdym kierowcy liczba jazd testowych może być ograniczona. Umawiać trzeba się z większym wyprzedzeniem.

Czy muszę iść do salonu samochodowego, żeby załatwić sprawę?

Już od jakiegoś czasu salony samochodowe zaczęły się przenosić do internetu, a teraz ten trend tylko się nasila. Żeby uniknąć kontaktu z ludźmi klienci są wręcz zachęcani do zdalnego komunikowania się. Do salonów zawsze można było zadzwonić lub wysłać maila, ale teraz sprzedawcy i asystenci są dostępni także za pośrednictwem komunikatorów, które obsługują wideokonferencje.

Wirtualny salon, internetowy salon - co to jest i jak działa?

Salony samochodowe są otwarte, ale tak jak wspomnieliśmy, marki zachęcają do załatwiana spraw przez internet. Właśnie dlatego coraz więcej z nich otwiera tzw. wirtualne lub internetowe salony. To specjalne strony, na których można kupić samochód bez wychodzenia z domu. Do załatwienia wszystkiego wystarczy tylko smartfon, tablet lub komputer. Jak działa wirtualny salon? Sprawdźmy na przykładzie Kii:

Musimy wejść na stronę internetową. Tam wypełnić krótki formularz, w którym wybiera się model i wskazuje preferowany salon, Sprzedawca z wybranego salonu kontaktuje się z klientem i proponuje dogodny termin wideorozmowy. Podczas niej można nie tylko zobaczyć samochody, które stoją w salonie, ale również obejrzeć szczegółową prezentację wybranego modelu. W trakcie prezentacji sprzedawca dokładnie pokaże i omówi wszystkie szczegóły auta. Jeśli klient zainteresuje się innym samochodem, który jest w salonie, również będzie mógł go obejrzeć. Doradca przedstawi także szczegółowe warunki zakupu i opcje finansowania. Jeśli przedstawiona oferta spełnia oczekiwania, można umówić się ze sprzedawcą na dopełnienie formalności związanych z zakupem samochodu. Większość z nich również da się wykonać bez wychodzenia z domu. Nowe, zdezynfekowane auto zostanie dostarczone pod wskazany adres.

Podobne usługi oferuje m.in. Toyota, Skoda czy Volkswagen. Lista producentów, którzy otwierają wirtualne salony w Polsce wydłuża się z każdym dniem.

Salony samochodowe są otwarte, ale co z serwisem?

Serwisy działają na podobnej zasadzie, co salony samochodowe. Są otwarte (często w zmienionych godzinach) i dostosowały się do nowej sytuacji. Tutaj za przykład niech posłuży nam Ford. Polski oddział wprowadził nowe bezpłatne usługi dla swoich klientów. Obejmują m.in. one odbiór pojazdu od klienta (door to door) w przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy lub serwisu. Poza tym auto zostanie zdezynfekowane przed oddaniem.

Ciekawostką jest opcja Video Check, która jest realizowana przez wszystkie autoryzowane serwisy marki Ford. Dzięki niej właściciel pojazdu może wygodnie kontaktować się z doradcą. Już kilka godzin po odebraniu przez serwis samochodu, klient dostaje smsem link do filmu, w którym jest omówiony stan pojazdu. Poza linkiem otrzymuje również kartę przeglądową, która prezentuje rekomendacje serwisu dotyczące poszczególnych elementów pojazdu. Lista uzupełniona jest kolorami:

kolor zielony: wszystko jest w porządku

kolor żółty: rozważ wymianę bądź naprawę wskazanego podzespołu

kolor czerwony: część wymaga wymiany.

Klient może wybrać dilera, datę i godzinę, która go interesuje oraz ofertę. Potwierdzenie umówienia przychodzi natychmiast na podany adres mail. Tak jak w przypadku wszystkich poprzednich pytań i tutaj podkreślamy - podobne rozwiązania wprowadziły także inne salony samochodowe i serwisy w Polsce. Cała branża reaguje na nową sytuację bardzo podobnie.