Czy mogę pojechać samochodem na działkę? Mamy stanowisko PZD. Warto zachować rozwagę

opt pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Oczywiście Polacy to rozsądny naród i potrafi się zachować w czasach epidemii, chociaż znalazł się jakiś wyjątek albo nie Polak, który zignorował zalecenia i odwiedził cmentarze , pomniki….- chyba jakiś skończony głupek, który igra z losem innych. Jak taki niepoważny człowiek może czymkolwiek kierować, co są warci członkowie jego partii i koalicjanci, którzy jego plugawy postępek usprawiedliwiają , toż to dzieci mają więcej rozsądku i siedzą w domach.