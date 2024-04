Mosty stanowią łącznik między architekturą a inżynierią. Łączą ze sobą różne miasta, ale także ludzi, towary i usługi. Niektóre konstrukcje to jedne z największych osiągnięć architektonicznych. Na szczególną uwagę zasługuje najdłuższy most na świecie, którego wykonanie zajęło łącznie cztery lata.

Jaki jest najdłuższy most na świecie? Danyang-Kunshan Grand Bridge powstał w zaledwie 4 lata

Jednym z największych osiągnięć inżynierii na pięciu kontynentach jest otwarty w czerwcu 2011 roku w Chinach, Danyang-Kunshan Grand Bridge. Został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najdłuższy most na świecie. Rozciąga się na długości nie mniejszej niż 164,8 km. Stanowi także część jednego z najważniejszych połączeń kolejowych w Chinach, czyli szybkiego pociągu między Pekinem a Szanghajem. Zdumiewający jest również fakt, że jego budowa zajęła łącznie tylko 4 lata i kosztowała 8,5 miliarda dolarów.

Co więcej, ma imponującą wysokość 30 metrów, a przy inwestycji pracowało ponad 10 tysięcy osób. Większa część Wielkiego Mostu Danyang – Kunshan biegnie wzdłuż rzeki Jangcy, w odległości od 8 do 80 kilometrów na południe od niej. Odcinek przecinający jezioro Yangcheng w Suzhou ma 9 km długości i jest wsparty na 2000 filarach, a do jej konstrukcji wykorzystano 450 000 ton stali.

Najdłuższy most w Polsce, Most autostradowy pod Grudziądzem Dalu84/wikipedia.org/

Ile kilometrów ma najdłuższy most w Polsce? Polski rekordzista przecina Wisłę

W naszym kraju również nie brakuje imponujących konstrukcji. Jeśli chodzi o polskiego rekordzistę w kategorii najdłuższy most drogowy w Polsce to most autostradowy w Rozgartach pod Grudziądzem nie ma sobie równych. Jest częścią autostrady A1, biegnącej z północy na południe kraju, przecinając Wisłę. Cała nadwiślańska przeprawa, ma 1950 m długości, a całkowita szerokość obiektu wynosi 34,7 m. Budowa rozpoczęła się w 2009 roku, a obiekt został oddany do użytku w 2011 roku.