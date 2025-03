Dostawca niemieckich koncernów motoryzacyjnych upada. Trzy banki cofnęły kredyty

Niemiecki przemysł motoryzacyjny degeneruje. Do coraz liczniejszego grona bankrutów dołączyły właśnie cztery spółki należące do Grupy Schlote, jednego z dostawców części dla m.in. koncernu Volkswagen. Do tej niespodziewanej upadłości firm doprowadziło... wycofanie kredytów udzielonych przez trzy duże banki.

Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl