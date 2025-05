Artykuł 26 Kodeksu drogowego jasno określa, że rowerzystom zabrania się przejeżdżać przez "zebrę" rowerem. Prawidłowo, zbliżając się do niej powinien zejść z jednośladu, a następnie przeprowadzić go przez pasy. Nie każdy jednak jest świadomy, że przepisy wyróżniają wyjątki, kiedy to nie ma obowiązku schodzenia z siodełka.

Czy można jeździć rowerem po przejściu dla pieszych? Policyjny komentarz w sprawie

Komenda Powiatowa Policji w Działdowie przypomina, że jazda rowerem przez przejście dla pieszych jest dozwolona w pewnej sytuacji. Mowa o obecności specjalnych przejazdów dla rowerów, czyli "wyznaczonego pasa znajdującego się tuż obok przejścia dla pieszych". Ich liczba rośnie, wraz z rozwojem infrastruktury miejskiej i umożliwia rowerzystom bezpieczne i legalne przejechanie przez "zebrę" bez konieczności schodzenia. Jednocześnie policja przypomina o ważnej zasadzie.

Trzeba jednak pamiętać, że nie zwalnia to rowerzysty z obowiązku zachowania ostrożności i upewnienia się, czy na pewno bezpiecznie może przekroczyć jezdnię.

Rowerzysta (zdj. ilustracyjne) Fot. Adrianna Bochenek / Agencja Wyborcza.pl

Kiedy rowerzysta może jechać po drodze dla pieszych? Warto pamiętać o tym wyjątku

Kolejnym odstępstwem od reguły jest sytuacja, w której rowerzysta ma nie więcej niż 10 lat i znajduje się pod opieką osoby dorosłej. Przepisy prawne dopuszczają przekroczenie przejścia dla pieszych na jednośladzie. W świetle prawa jest on nadal pieszym. Przypominamy, że przejazd przez pasy na rowerze to wykroczenie, a to oznacza karę. Mandat przewidziany w taryfikatorze w tym przypadku może wynieść od 50 do 100 zł.

