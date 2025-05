Drogowe absurdy. Aż 147 znaków przy jednym dużym skrzyżowaniu w Polsce

Czy w Polsce dobrze zarządza się ruchem drogowym? Czy ilość znaków jest adekwatna do informacji, które należy przekazać? Odpowiedzi na te pytania, postanowiło odpowiedzieć NIK, które skontrolowało zarządzanie ruchem drogowym w Polsce. W tym celu przeprowadzono ankietę, głównie wśród kierowców. Wynika z niej, że niemal 90 proc. ankietowanych uważa, że jest za dużo znaków drogowych, a 70 proc. twierdzi, że drogi są źle oznakowane w naszym kraju.

REKLAMA

Zobacz wideo Policjant kierujący ruchem - tak należy odczytywać wydawane sygnały

Zbyt wiele znaków

Co wiąże się ze zbyt dużą ilością znaków? Brak jednoznacznej informacji, a co za tym idzie spadek bezpieczeństwa i wzrost wypadków. Jako jeden ze sztandarowych przykładów na taki chaos znakowy, NIK podaje warszawskie rondo Zgrupowania AK "Radosław". Tylko w okolicach tego skrzyżowania naliczono aż 147 znaków. Co ciekawe w latach 2022-2023 w niedalekim sąsiedztwie, bo w odległości 200 metrów od tego ronda naliczono 198 wypadków i kolizji. Policja podaje, że główną przyczyną było nieprawidłowa zmiana pasa ruchu, niezachowanie bezpiecznej odległości czy nadmierna prędkość.

Jakby tego było mało, NIK przywołuje informację, że w 2023 roku, nasz kraj znalazł się na 23 miejscu pod względem ilości wypadków na milion mieszkańców. Pod względem śmiertelnych wypadków również jesteśmy w czołówce.

Brak ludzi do zarządzania drogami

Dalej NIK wskazuje kolejny powód niechlubnego miejsca naszego kraju w powyższych zestawieniach. Nie chodzi już o samo zagęszczenie znaków, ale o braki kadrowe w jednostkach, które odpowiedzialne są za zarządzanie ruchem. Do tego dochodzą źle ustawione, nieczytelne lub uszkodzone znaki i liczne reklamy zasłaniające znaki. W efekcie mamy przepis na katastrofę.

Interesujące jest to, że na 63 proc. skontrolowanych drogach stwierdzono niezgodność wprowadzonych projektów organizacji ruchu z przepisami prawa. Na niemal połowie odcinków znajdują się znaki i urządzenia BRD, które nie zostały ujęte w projektach organizacji ruchu.

NIK miał pełne ręce roboty

NIK w sumie skontrolowało aż 211,71 km dróg publicznych i 178 skrzyżować. Z kontroli wynika, że co najmniej 1000 znaków i urządzeń BRD są ustawione niezgodnie z przepisami. Na niemal połowie odcinków dróg krajowych wykryto około 215 znaków drogowych i urządzeń BRD, które nie były ujęte w zatwierdzonych projektach organizacji ruchu. Działa to też w drugą stronę, gdyż tyle samo odcinków nie miało znaków i rządzeń, chociaż były zatwierdzone.

Kontrola NIK w 49 jednostkach zakończyła się negatywnie. Urząd miał zastrzeżenia do sposobu oznakowania, jak i nadzoru. Z raportu NIK wynika także, że ze strony Ministerstwa Infrastruktury nie ma należytego wsparcia i odpowiedniej kontroli. Wynika również, że jeden pracownik nadzorował ponad 18 tys. km dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Jak widać, na polskich drogach jest wiele do poprawienia. Nie spodziewajmy się jednak, że dojdzie do rewolucji.