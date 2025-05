Trwa budowa fabryki samochodów w Polsce. Zatrudnienie znajdzie nawet 1500 osób

Na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest Park" w miejscowości Jawor Mercedes realizuje kolejną budowę. Tym razem powstaje fabryka lekkich samochodów dostawczych. W grudniu 2024 r. odbyła się ceremonia wbicia łopaty, a na początku maja 2025 r. zakończył się etap prac ziemnych. Realizacja zatem postępuje.

REKLAMA

Zobacz wideo Mercedes zmienia zasady gry w klasie średniej. Spójrzcie na parametry nowego CLA!

Mercedes stawia w Jaworze fabrykę za miliard. Praca dla 1500 osób

Nowa fabryka ma kosztować Mercedesa nawet ponad miliard euro. To kwota, która zostanie wydatkowana w latach od 2023 do 2027. Zakład będzie zatrudniać nawet 1500 osób. Choć to wartość docelowa. Pierwsze 300 etatów pojawi się do końca 2027 r.

Rozbudowa i przekształcenie fabryki w Jaworze oraz jej włączenie do sieci produkcyjnej Van'ów, to ważny element globalnej strategii Mercedes-Benz Vans. Ma ona na celu zwiększenie konkurencyjności przemysłowej firmy – mówi Sebastian Streuff, kierownik projektu Mercedes-Benz Vans w Jaworze.

Polski zakład stanowi uzupełnienie portflio produkcyjnego Mercedesa w segmencie vanów. Firma posiada również zakłady produkcyjne w Niemczech, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych i Argentynie. Produkcja odbywa się także w Chinach i we Francji. W Chinach jednak jest realizowana za pośrednictwem spółki joint venture Fujian Benz Automotive Co, Ltd, a Francji w ramach partnerstwa z Renault-Nissan-Mitsubishi. Zadania dotyczące rozwoju sprzedaży vanów, w tym elektrycznych, stanowią dla Mercedesa kolejny krok w stronę "strategii na byciu liderem w dziedzinie napędu elektrycznego".

Jawor to świetna lokalizacja do produkcji elektrycznych vanów. Czemu?

Warto dodać, że zlokalizowanie nowej fabryki Mercedesa w Jaworze było posunięciem strategicznym. Po pierwsze dlatego, że rynek lekkich samochodów dostawczych w Europie cały czas rośnie. W 2023 r. poszerzył się w Europie o 14,6 proc. W 2024 r. urósł o dodatkowe 8,3 proc. Zwiększenie mocy produkcyjnych sprawi, że marka będzie w stanie sprostać zwiększającej się liczbie zamówień.

Po drugie w Jaworze Mercedes dysponuje ważną bazą logistyczną, która będzie wspierać rozwój nowej fabryki. Kosztem 600 mln euro niemiecka marka postawiła w tej miejscowości w 2020 r. zakład, który dziś zajmuje się produkcją silników i baterii elektrycznych. To stanowi idealną podstawę do działania dla zakładu, który ma produkować vany o napędzie BEV. Główne komponenty do pojazdów będą dostępne dosłownie za płotem.