Nastolatka na hulajnodze potrącona na przejściu dla pieszych. Wina jest ewidentna

Serwis BRD24 pokazuje nagranie z kolizji drogowej, do której doszło w Świeciu w województwie kujawsko-pomorskim na ulicy Wojska Polskiego. Samochód osobowy spotkał się tu z hulajnogą elektryczną na przejeździe dla rowerzystów. Kto był winny?

Uderzyła w kierującą hulajnogą. Dostała 2000 zł mandatu i 12 punktów

Sytuacja wyglądała w następujący sposób. Kierująca granatowym Oplem Zafirą zjeżdżała z ronda. Na zjeździe natrafiła jednak na przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów. Na przejazd, na który wjechała nastolatka na elektrycznej hulajnodze. 30-letnia kierująca zaczęła hamować dopiero po uderzeniu w hulajnogę. Nastolatka przewróciła się na jezdnię.

Całe szczęście 14-latce nic się nie stało. Wyszła ze zdarzenia bez szwanku. Potwierdziły ten fakt profilaktyczne badania diagnostyczne w szpitalu. Policjanci zatem zakwalifikowali zdarzenie jako kolizję. Kierująca Oplem była trzeźwa. Została ukarana mandatem karnym o wysokości 2000 zł. Jednocześnie funkcjonariusze dopisali do jej konta 12 punktów karnych.

Czy hulajnoga nie jechała za szybko? To kwestia wtórna

Powiecie, że dziewczyna na hulajnodze nie poruszała się z prędkością pieszego? To prawda. Widać to ewidentnie po nagraniu. Warto jednak pamiętać o tym, że w tym przypadku nie miała takiego obowiązku. Jechała bowiem ścieżką rowerową. Tu może rozwinąć nawet 20 km/h.

Powyższa sytuacja może oczywiście stanowić punkt wyjścia do dyskusji o hulajnogach na drogach. W tym jednak przypadku ewidentną winę ponosi kierująca autem. Dlatego policjanci skupili się na czymś innym. Na początek apelują o ostrożność. W ruchu drogowym pojawia się coraz większa ilość hulajnóg i rowerów. Kierowcy powinni szczególnie uważać na te pojazdy. Poza tym funkcjonariusze z KPP w Świeciu zachęcają do korzystania z kasku ochronnego podczas poruszania hulajnogą. On może czasami uratować nawet życie.