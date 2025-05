GDDKiA ma dość. Aktywiści Ostatniego Pokolenia zniszczyli nawierzchnię drogi S8

Niestety jest tak, że jak ktoś protestuje, to pojawiają się utrudnienia. Najczęściej problem kończy się na kilkudziesięciu lub kilku godzinach utrudnień. Aktywiści z Ostatniego Pokolenia jednak postawili chyba sobie za punkt honoru, aby zdenerwować jak największą liczbę osób, a głównie kierowców. Ich akcje były coraz uciążliwsze, a ostatnia na S8 wymagała wykorzystania ciężkiego sprzętu. GDDKiA powiedziała wreszcie dosyć!

Trzeba było kuć asfalt

To, co przelało czarę goryczy wydarzyło się 9 maja na warszawskim odcinku trasy S8, pomiędzy węzłami Broniewskiego i Wisłostrada. Aktywiści z Ostatniego Pokolenia przykleili się do drogi. Tym razem jednak trzeba było wykorzystać ciężki sprzęt, aby ich usunąć, do tego stopnia, że trzeba było rozkuć asfalt.

Jak się okazuje, zniszczenia były na tyle poważne, że GDDKiA zdecydowało się złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia czynu zabronionego. O tym fakcie poinformował w mediach społecznościowych minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Za zniszczenia trzeba płacić

Minister powołuje się na art. 160 § 1, art. 174 § 1, art. 254 § 1 oraz art. 288 § 1 Kodeksu karnego i jak zapowiedział, GDDKiA będzie domagać się od osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację odszkodowania. Pod wycenę do zwrotu kosztów będą brane również takie elementy jak koszty zabezpieczenia protestu, naprawa uszkodzonej nawierzchni, a także koszt nielegalnego zajęcia pasa ruchu.

Dariusz Klimczak przyznał, że szanuje poglądy innych, ale nie ma z jego strony zgody na to, żeby jakikolwiek aktywista dokonywał szkodliwych działań. Nie zamierza tolerować bezkarnych czynności, które utrudniają życie innym ludziom, niszczenia infrastruktury czy doprowadzania do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Nie mówiąc już o stratach przedsiębiorców, którzy działanie swoich firm opierają na sprawnym transporcie.

Na wypowiedź ministra, postanowili odpowiedzieć aktywiści Ostatniego Pokolenia:

Nie dziwi reakcja internautów, którzy negatywnie odnieśli się do odpowiedzi Ostatniego Pokolenia oraz całkowicie odwrotnie do zapowiedzi ministra. Jak tak dalej pójdzie, to aktywiści stracą jakichkolwiek zwolenników.