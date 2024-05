Wielu rowerzystów nie zdaje sobie sprawy, że w niektórych miejscach powinni bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa. Policja ma takie sytuacje na oku i czasem może się okazać, że wlepią mandat. Choć rowery, zwłaszcza na ścieżkach nie stanowią zbyt dużego zagrożenia do osób poruszających się samochodami, to sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku pieszych.

Zobacz wideo Pierwszeństwo na przejeździe dla rowerów

Kiedy rowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa? W zeszłym oku posypały się mandaty

Komenda Główna Policji na prośbę portalu autokult.pl przygotowała dane, które dotyczą mandatów dla rowerzystów względem pieszych. Wynika z nich, że najwięcej wypisano ich osobom, które nie ustąpiły pierwszeństwa pieszemu w innych okolicznościach. To aż 10570 tylko w 2023 r. Ogólna liczba za niewłaściwe zachowania rowerzystów względem pieszych wyniosła jednak aż 15306 mandatów.

Jakie są zasady dla rowerzystów? Nie każdy wie, a później sypią się mandaty

Mimo że rowerzysta znajduje się na drodze dla rowerów, to i tak obowiązują go względem pieszych ważne zasady. Należy ich bezwzględnie przestrzegać, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno sobie, jak i innym. O czym warto wiedzieć? Choć może się wydawać, że takie miejsce powinno być azylem dla rowerzysty, to jeśli w trakcie ścieżki znajduje się wyznaczone przejście dla pieszych, zawsze należy im ustąpić pierwszeństwa. Istotne jest również to, by zmniejszać prędkość od razu, gdy zauważysz, że zbliżasz się do takiego przejścia.

Czy kaski dla rowerzystów są obowiązkowe? Niestety nie, ale zawsze warto ich używać

W trosce o własne bezpieczeństwo, jeśli zamierzasz udać się na przejażdżkę rowerem, zawsze zakładaj kask ochronny dobrze dopasowany do głowy. Choć posiadanie go nie jest obowiązkowe, to w przypadku upadku może ochronić życie. Z tego względu nie warto o nim zapominać, by zapewnić sobie bezpieczeństwo w razie wypadku, który nie zawsze zostanie spowodowany z twojej winy. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.