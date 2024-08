Zerknij na mapę zasięgu działania usługi Ford BlueCruise. Łatwo o wrażenie, że Ford wie lepiej od GDDKiA, jakie drogi są już dostępne dla ruchu samochodów. W trybie autonomicznym dojadę zatem autostradą aż do Siedlec. Niestety jest ona wciąż w budowie.

Zasięg BlueCruise obejmuje autostradę A2 do Siedlec (wciąż w budowie) Ford

Więcej żartów z Forda już nie będzie. Trzeba się cieszyć, że w Polsce wreszcie będzie można oficjalnie i legalnie skorzystać z trybu jazdy autonomicznej. Amerykanie dostali bowiem długo wyczekiwaną decyzję Komisji Europejskiej. Innymi słowy, Ford otrzymał zielone światło na użytkowanie trybu jazdy autonomicznej BlueCruise na ponad 133 tys. km dróg w 15 krajach Europy. Na liście nie zabrakło także naszego kraju.

Zobacz wideo Premiera samochodu Ford Capri

Czy jest BlueCruise? Producent określa go mianem zaawansowanego systemu wsparcia kierowcy. W nomenklaturze Forda to tzw. wsparcie drugiego poziomu. Kierowca może zatem zdjąć dłonie z kierownicy, ale jest zobowiązany do uważnego monitorowania drogi, by w każdej chwili przejąć kontrolę nad pojazdem (jest nawet specjalna kamera do kontroli twarzy kierowcy i linii wzroku).

Ford Blue Zones w Polsce Ford

Autostradą? Tak. Drogą ekspresową? Nie. Jeszcze nie

Niestety w obecnej ofermie BlueCruise służy właściwie tylko do jazdy po głównych szlakach komunikacyjnych. W praktyce to autostrady (otwartą kwestią pozostaje kiedy doczekamy się uwzględnienia dróg ekspresowych), na których elektronika samochodu monitoruje całe otoczenie ze szczególnym uwzględnieniem oznakowania poziomego i pionowego. Auto dostosowuje prędkość nie tylko do zatłoczenia drogi i natężenia ruchu, ale także do warunków pogodowych. BlueCruise przystosowano do działania nie tylko przy prędkościach autostradowych, ale także w sytuacji zatrzymania pojazdu i powolnej jazdy w korku.

Chcesz pojeździć z BlueCruise? Musisz spełnić kilka warunków. Przede wszystkim potrzebujesz odpowiedniego samochodu. W przypadku Forda (BlueCruise stosuje także Lincoln) to nowy Mustang Mach-E z rocznika modelowego 2024 lub używany (roczniki 2021-2022 z pakietami Tech Pack i Tech Pack+ oraz 2023 MY23.75) po odpowiedniej aktualizacji oprogramowania. Przez pierwsze 90 dni pojeździsz w ramach bezpłatnego okresu próbnego. Po jego zakończeniu trzeba będzie wykupić miesięczny lub roczny abonament. Ceny zaczynają się 24,99 euro (dane dla rynku niemieckiego).