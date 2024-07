Nawigacja samochodowa to nieodłączny element podróży dla wielu kierowców. Często okazuje się być kluczem do bezproblemowej jazdy, bez stania w korkach. Pomaga dotrzeć do celu sprawnie i jak najbardziej komfortową trasą. Na rynku dostępnych jest wiele oprogramowań nawigacyjnych, a za największego faworyta kierowców uważa się Google Maps. Istnieje jednak realne zagrożenie dla jego pozycji.

REKLAMA

Zobacz wideo Ostrzegaj i bądź ostrzegany! Nie tylko w Yanosiku, ale także w Google Maps

Jaka nawigacja jest najlepsza za darmo? Aplikacja nawigacyjna TomTom GO w promocyjnej ofercie

Aplikacja TomTom GO zyskuje coraz to więcej zwolenników wśród kierowców. Holenderska firma oferuje obecnie zakup aplikacji za darmo i możliwość korzystania z niej przez rok. Wcześniej, aby móc korzystać z pełnej wersji i wszystkich funkcji, które oferuje, trzeba było liczyć się z opłatą subskrybencką w wysokości 19,99 funtów rocznie (ok. 100 zł). Oferta promocyjna dedykowana jest nowym użytkownikom, którzy wcześniej nie mieli szansy korzystać z aplikacji TomTom GO.

Wystarczy, że zalogujemy się na brytyjską stronę producenta. Wciśniemy przycisk "activate". Następnie zobaczymy automatycznie wpisany już kod rabatowy. Podczas zakupu z naszego konta bankowego zostanie pobrana kwota 4 zł w celach weryfikacyjnych, lecz po chwili powinna zostać zwrócona. Pobieramy aplikację. Logujemy się i wybieramy zakupiony plan.

Co ważne, akcja obowiązuje do 15 sierpnia 2024 roku. Warto pamiętać również, że po 12 miesiącach możemy kontynuować płatną subskrypcję lub ją anulować.

Wraz z rosnącą popularnością podróży samochodowych, korzystanie z nawigacji stało się nieodłącznym ich elementem. zdjęcie ilustracyjne, Rostislav_Sedlacek, iStock

Z jakiej nawigacji najlepiej korzystać? Możliwości aplikacji TomTom GO

Aplikacja TomTom GO została wprowadzona na Androida w 2015 roku. Oferuje użytkownikom urządzeń mobilnych interfejs, aktualizacje ruchu drogowego i ostrzeżenia o fotoradarach w czasie rzeczywistym. Umożliwia ona pobieranie i aktualizowanie map danego regionu bez dodatkowych kosztów. Nowe mapy są wydawane i aktualizowane co trzy miesiące. Kierowcy mogą wybrać najszybszą trasę, a także otrzymują od aplikacji wskazówki, którym pasem powinni się poruszać. Na bieżąco dostarczane są również informacje odnośnie ewentualnych zdarzeń na drodze, tworzących się korków, zablokowanych pasach ruchu czy pracach na trasie. Co najważniejsze, możemy z niej korzystać także w trybie offline. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.