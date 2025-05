BMW iX xDrive po zmianach. Masz szansę przejechać nawet ponad 700 km. SUV, czyli SAV

Zaskoczona? Zaskoczony? Przyznaję, że trochę zdziwiłem się, gdy dowiedziałem się, że BMW iX przeszło lifting. A czy Niemcy znów zafundowali rewolucję w stylistyce? Tym razem nie. W tej kwestii właściwie wszystko zostało po staremu. Jak iX wzbudzał skrajne emocje tak wzbudza je nadal. W tej kwestii Niemcy odnieśli spory sukces. Klienci albo kochają ten model albo go nie znoszą.

Byłem ciekaw ilu nabywców skusiło się w Polsce na dotychczasową wersję BMW iX (wedle BMW to nie jest SUV a SAV – Sport Activity Vehicle). W 2024 r. zarejestrowano łącznie 163 egzemplarze. Czy to dużo? Niemało! Okazuje się, że udział iX w całej elektrycznej gamie BMW w Polsce sięgnął w zeszłym roku 13 proc. Całkiem nieźle jak na sporego SUV-a, którego cennik zaczynał się od 378 tys. zł za bazową odmianę iX xDrive40. I to ona cieszyła się w Polsce największym wzięciem. Nowa jest nieco tańsza. Konfigurację BMW iX xDrive45 zaczyna się w 2025 r. od 375,5 tys. zł.

Technika nade wszystko

Skoro zmian nie widać na pierwszy rzut oka to po co ten lifting? Okazuje się, że kluczowe zmiany wprowadzono tam, gdzie trudno je od razu dostrzec — w technice. A w tej mierze cykl życia samochodów elektrycznych znacząco różni się od spalinowych. Postęp w technice akumulatorów, oszczędzaniu energii i komponentów napędu następuje w świecie elektromobilności dość szybko. Bez wątpienia szybciej niż w spalinowej rzeczywistości.

Pierwsze różnice dostrzeżesz już w cenniku. Okazuje się, że na dobre pożegnaliśmy bazową wersję z akumulatorem 76,6 kWh. W jej miejsce jest już wyraźnie większy akumulator 94,8 kWh. A jaka bateria taki zasięg. Nie dziwi zatem, że w materiałach prasowych BMW chwali się zwiększeniem zasięgu samochodu aż o 40 proc. Dużo, nieprawdaż?

To jak jest z tym zasięgiem? Pora sięgnąć do deklarowanych danych technicznych.

Przed liftingiem

BMW iX xDrive40. Moc 326 KM. Akumulator 76,6 kWh. Zasięg do 425 km.

BMW iX xDrive50. Moc 523 KM. Akumulator 111,5 kWh. Zasięg do 631 km.

BMW iX M60. Moc 619 KM. Akumulator 111,5 kWh. Zasięg do 561 km.

Po liftingu

BMW iX xDrive45. Moc 408 KM. Akumulator 94,8 kWh. Zasięg do 602 km.

BMW iX xDrive60. Moc 544 KM. Akumulator 109,1 kWh. Zasięg do 701 km.

BMW iX M70. Moc 659 KM. Akumulator 108,9 kWh. Zasięg do 600 km.

Co zrobili konstruktorzy? Sporo. Zajęli się takimi drobiazgami jak np. łożyska kół (niższa masa i tarcie), ogumienie (jeszcze mniejsze opory toczenia) czy elektronika wraz z oprogramowaniem. Tyle wystarczyło, by zyskać 8 proc. Przy okazji zwiększyli gęstość energii w akumulatorach z ogniwami pryzmatycznymi (to 5 generacja; w 6 będą już ogniwa cylindryczne) oraz zajęli się dopracowaniem trybu adaptacyjnej rekuperacji. Zwiększyli także moc ładowania (175-195 kW zależnie od wersji). Jedno pozostało po staremu. To napięcie w instalacji elektrycznej. W odnowionym BMW iX to 332-369 V.

BMW iX na krętych drogach

A jak to wszystko przekłada się na realne osiągi na drodze? Po drogach Słowenii i Chorwacji podróżowałem wersją BMW iX xDrive45. Na autostradzie przy jeździe zgodnie z przepisami (limity 110-130 km/h) udało się trzymać 21-23 kWh (ładna niemal bezwietrzna pogoda i temperatura ok. 22-23 st. C). Ostrzejsza jazda z licznymi przyspieszeniami i hamowaniami (łatwo o skojarzenia np. z przeciążoną polską autostradą A2 szczególnie na odcinku Łódź- Warszawa czy A4 w pobliżu Wrocławia) i liczne podjazdy na górskich odcinkach to już granica bliżej 30 kWh. Przy spokojnej jeździe drogami lokalnymi można zejść poniżej 18 kWh.

Czy BMW iX xDrive45 zachęca do ostrzejszej jazdy? Tak. Mimo bardzo komfortowej charakterystyki zawieszenia samochód zapewnia stoicki spokój na drodze (żadnych oznak nerwowości nawet na mocno zaniedbanej nawierzchni) i dużo wybacza nawet w sytuacji, gdy zapomnisz się i wjedziesz nieco za szybko w łuk. Ten stoicki spokój wzmaga przyjemny układ kierowniczy, który przy manewrach na parkingu jest mocno wspomagany. Ale już przy rozpędzaniu się poczujesz sensowne usztywnienie, by czerpać więcej radości z jazdy niemal jak po szynach. To wszystko w akompaniamencie znakomitej oprawy dźwiękowej skomponowanej przez Hansa Zimmera. Przyznaję, że żaden inny samochód elektryczny konkurencji nie dawał takiej przyjemności w kwestii dźwięku, który pojawia się przy przyspieszaniu.

Dynamiczna jazda ma jednak swoje granice w przypadku BMW iX xDrive45. Najszybciej przekonasz się przy pierwszym mocniejszym hamowaniu. Choć nie można narzekać na wydajność układu hamulcowego, to jednak dobrze wiedzieć, że zmaga się z masą aż 2,45 t. A przy załadowaniu do pełna będzie już 3,1 t!

Komfort według BMW

Pewne rzeczy zostały po staremu. BMW iX to dalej bardzo komfortowy samochód. Gdy przesiądziesz się z dowolnego spalinowego modelu M to od razu masz wrażenie, że znalazłeś się na latającym dywanie. Pozycja za kierownicą ma się nijak do sportowych coupé, sedanów czy kombi. Jak na luksusowego SUV-a przystało siedzi się wysoko i trzeba chwili, by przywyknąć do miejsca za kierownicą oraz całej filozofii obsługi. Przyznaję, że nie jestem zbyt dużym fanem zestawu multimedialnego z oprogramowaniem BMW OS 8.5 (bazuje na Linux) i menu z ogromną liczbą ikon. Długo nie mogłem się także pozbyć nawyku szukania przycisków sterowania fotelem z boku siedziska (znajdziesz je na drzwiach). Ponarzekałem też na nisko umieszczone centralne kratki wentylacyjne, przez co czasem wiało zimnym powietrzem po kolanach. Wciąż mam też mieszane uczucia co do wlewu płynu do spryskiwaczy ukrytego pod logo BMW.

Co do jednego trudno mieć wątpliwości. BMW iX to duży SUV z obszerną kabiną. W nadwoziu o długości 4,965 m (minimalnie dłuższe od auta przed liftingiem) wygospodarowano sporo miejsca. Gdy zająłem wygodną pozycję z przodu (a mierzę 1,8 m) to wciąż mogłem swobodnie usiąść z tyłu. W końcu do wykorzystania jest aż 300 cm rozstawu osi. Inżynierowie BMW przynajmniej w tej kwestii nie zmarnowali potencjału, co wbrew pozorom wcale nie jest takie oczywiste w samochodach z segmentu premium. Bagażnik o pojemności 500 l można uznać za wystarczający, ale w tak dużym aucie przydałoby się nieco więcej. Na osłodę pozostaje duża ładowność, która wynosi aż 650 kg. Sporo.

BMW iX - podsumowanie

Czy zmodernizowane BMW iX to dobra propozycja? Łatwo o wrażenie, że Niemcy wycisnęli tyle ile się dało z napędu obecnej generacji. Kto oczekuje przede wszystkim większej mocy ładowania, technologii V2G, instalacji 800 V to musi poczekać na Neue Klasse, które w pierwszej kolejności pojawi się jako SUV. A jeśli żadne z powyższych nie jest istotne to iX jawi się przede wszystkim jako komfortowy SUV, w którym wyciśnięto tak wiele z technologii napędu 5 generacji. Materiał został zrealizowany na wyjeździe sfinansowanym przez BMW Polska Sp. z o.o. Firma nie miała wpływu na powyższą treść, ani wglądu w tekst przed publikacją.