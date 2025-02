Nowa chińska marka w Polsce. Od razu trzy modele aut i 5 lat gwarancji

Chińskie samochody Xpeng będą oficjalnie sprzedawane i serwisowane w Polsce. Importem, dystrybucją i obsługą klienta w naszym kraju zajmie się Inchcape, prowadzący sprzedaż oraz obsługę samochodów i motocykli różnych marek. Inchcape ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej w Polsce. Oficjalne stanowisko firmy głosi, że sprzedaż aut rozpocznie się w drugim kwartale 2025 roku. Dokładna lokalizacja salonów nie została jednak podana. Ceny aut również nie są jeszcze znane. Wiadomo natomiast, że pojazdy zostaną objęte 5-letnią gwarancją i darmowymi aktualizacjami Over the Air.

REKLAMA

Zobacz wideo

Trzy modele Xpeng na początek

Na polskim rynku dostępne będą 3 modele samochodów: sedan P7, SUV coupe G6 i duży SUV G9 (galeria zawiera zdjęcia tych pojazdów). Wszystkie auta są pojazdami z napędem w pełni elektrycznym. Bazę stanowi platforma o nazwie SEPA 2.0 (Smart Electric Platform Architecture) skonstruowana dla samochodów elektrycznych, maksymalizująca możliwości ładowania dzięki technologii szybkiego ładowania 800V (100 km zasięgu w 5 minut). Akumulator jest zintegrowany konstrukcją nadwozia, co w założeniu poprawia sztywność podwozia, optymalizuje przestrzeń wewnętrzną, a także zmniejsza masę własną pojazdu. Auta cechuje bogate wyposażenie i wysoka jakość wykończenia.

Xpeng P7 AWD (sedan) z baterią 86,2 kWh rozwija moc 473 KM i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,1 sekundy. Zasięg wynosi do 576 km (cykl WLTP).

(sedan) z baterią 86,2 kWh rozwija moc 473 KM i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,1 sekundy. Zasięg wynosi do 576 km (cykl WLTP). Xpeng G6 (SUV Coupe) z akumulatorem 87,5 kWh osiąga moc 476 KM, umożliwia przyspieszenie do pierwszych 100 km/h w 4,1 s, a na jednym ładowaniu przejeżdża 570 km (cykl WLTP).

(SUV Coupe) z akumulatorem 87,5 kWh osiąga moc 476 KM, umożliwia przyspieszenie do pierwszych 100 km/h w 4,1 s, a na jednym ładowaniu przejeżdża 570 km (cykl WLTP). Xpeng G9 Performance AWD (duży SUV) z baterią o pojemności 98 kWh, oferuje moc 551 KM i osiąga pierwsze 100 km/h w 3,9 sekundy. Zasięg wynosi do 570 km (cykl WLTP).

Chińska marka Xpeng Fot. Rafał Mądry

Xpeng buduje auta dopiero od kilku lat

Xpeng to młoda firma założona w 2014 roku, produkująca auta od roku 2018 r. Do tej pory zbudowanych i sprzedanych zostało ponad 500 000 zaawansowanych technologicznie pojazdów elektrycznych. Xpeng aspiruje do roli globalnego lidera w dziedzinie mobilności opartej na AI, kształtując przyszłość mobilności poprzez najnowocześniejsze technologie. Ponadto rozwija własne systemy ADAS, inteligentne systemy operacyjne w samochodach oraz kluczowe systemy pojazdów, takie jak układ napędowy i architektura elektryczno-elektroniczna. Siedziba główna znajduje się w Kantonie (Guangzhou) w Chinach, a jej biura położone są w Pekinie, Szanghaju, Dolinie Krzemowej i Amsterdamie.

Ambitne cele Chińczyków

Według założeń Chińczyków, pod koniec 2025 roku marka ma być obecna w ponad 60 krajach świata. Strategia firmy zakłada m.in. zdobycie znaczącego udziału w europejskim rynku. W 2021 r. Xpeng pojawił się w Norwegii i aktualnie jest obecny także w: Danii, Szwecji, Finlandii, Islandii, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Portugalii i Irlandii. Poza Polską wkrótce chińska marka będzie także oferowana w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.