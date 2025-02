Opinie Moto.pl: Lata mijają, a ona nadal świeża. Skoda Enyaq już nigdy nie będzie taka sama

Miałem już kilkukrotnie do czynienia ze Skodą Enyaq. W tym miejscu muszę się do czegoś przyznać — mam do niej słabość. Zgadza się, stoi to nieco w sprzeczności z moją niechęcią do elektryków, która wynika z ich dziwacznej i łatwo odczuwalnej bezduszności. Był to jednak pierwszy samochód na prąd, który w jakiś sposób otworzył mi oczy na świat elektromobilności. Zwartość, błyskawiczna reakcja na gaz i przestronność wnętrza - trudno było nie polubić elektrycznej Skody. Niedawno ponownie mogłem się z nią zmierzyć. Tym razem jednak była to (przynajmniej w moim odczuciu) wisienka na konfiguracyjnym torcie, a więc egzemplarz w luksusowym wariancie Laurin & Klement. Niestety, taką Skodą już nie wyjedziecie z salonu.

Enyaq - jeden z nielicznych elektryków, który nie odrzuca wyglądem

Pod względem designu nadwozia mierzący 464,9 cm długości, 187,9 cm szerokości i 161,6 cm wysokości czeski elektryk pozostaje klasą samą dla siebie. Jest masywny, acz nie brakuje mu dynamiczności. Lekkości karoserii dodaje ślicznie obniżająca się ku tyłowi linia dachu. Wersję Laurin & Klement rozpoznacie po szaro-srebrnych dodatkach takich jak listwy zderzaka czy też obudowy lusterek. Wyróżnikiem jest również podświetlany w standardzie grill.

Skoda Enyaq 85 L&K Fot. Maciej Flis-Flisiński

Ostro zaznaczone detale w tym m.in. klosze reflektorów nadają całości miłej dla oczu drapieżności, której w wielu elektrykach na próżno szukać — pogoń za aerodynamiką ma często opłakane skutki. Wystarczy spojrzeć na technologicznego krewniaka Enyaqa z gamy modelowej Volkswagena - ID 4. Niemiecki wóz wygląda jak ni mniej, ni więcej awokado na kółkach... Niestety, niedawany lifiting zmienił czeskiego elektryka nie do poznania. Szkoda. Więcej o nowym Enyaqu przeczytanie w artykule redaktora Rafała Mądrego, który znajdziecie poniżej.

Gdy wejdziemy do wnętrza, trudno będzie się czymś szczególnie zachwycać, głównie od strony wizualnej. Wcale nie oznacza to, że jest ono nieprzyjemne dla oka. Wręcz przeciwnie. Projekt deski z dużym centralnym ekranem jest schludny, a nawet elegancki. W połączeniu z jasną skórzaną tapicerką całość zakrawa na miano luksusowego.

Skoda Enyaq 85 L&K Fot. Maciej Flis-Flisiński

Środek Enyaqa polubimy zwłaszcza ze względu na jego przestronność — wrażenie to dodatkowo potęguje podwójny szyberdach, przez który wypada masa światła wizualnie rozszerzająca wnętrze. Nie zabrakło licznych schowków i skrytek. W skrócie — to świetny rodzinny wóz. Rzecz jasna do naszej dyspozycji mamy wejścia USB C (po dwa z przodu i z tyłu), ładowarkę indukcyjną czy też wyświetlacz head up, który przy niewielkim i raczej niezbyt urodziwym 5,3-calowym wyświetlaczu wskaźników uprzyjemnia podróżowanie. Co się tyczy bagażnika, jego standardowa pojemność wynosi 585 litrów (w Coupe 570 litrów), zaś po złożeniu tylnej kanapy zyskujemy przestrzeń przewozową o pojemności 1710 litrów (1610 litrów w wariancie coupe).

Fot. Maciej Flis-Flisiński

Skoda Enyaq 85 Laurin & Klement

Enyaq oferowany jest w dwóch wersjach napędowych - na tylną oraz na obie osie. Umieszczony na klapie bagażnika emblemat "85" sugeruje, że testowany egzemplarz został wyposażony w pierwszy z wymienionych układów. Do dyspozycji mamy więc 286 KM, co pozwala prawie ważącemu ponad 2,2 tony (masa własna pojazdu wynosi dokładnie 2137 kg) wykręcić czas w sprincie do setki równy 6,9 sekundy. Wynik całkiem przyzwoity.

Co się tyczy zasilania, elektryczna Skoda czerpie energię z akumulatora o pojemności 77 kWh netto, co pozwalać ma na przejechanie ok. 540-560 km. Niestety, zapewnienia producenta zapewnieniami, a rzeczywistość rzeczywistością — przy średnim zużyciu wynoszącym ok. 16,6 kWh/100 km (nieco ponad 14,2 kWh w warunkach miejskich i ok. 20 kWh w trasie). Co może niektórych ucieszyć to fakt, że moc, którą przyjąć może układ (maks 175 kW), przez co skorzystamy z większości wydajniejszych szybkoładowarek.

Fot. Maciej Flis-Flisiński

Jak to zwykle w przypadku elektryków bywa, Enyaq cechuje się charakterystyczną sztywnością i przewidywalnością prowadzenia. Auto jest zwarte, sprężyste, jednak przy przyśpieszaniu oraz pokonywaniu różnego rodzaju nierówności przypomina o sobie wysoka waga pojazdu. Pod względem resorowania, nawet po zmianie trybu jazdy ze sportowego na komfortowy, zawieszenia nadal wydaje się być twardawe, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Przekłada się ono na ogólną stabilność, jednak nie sprawia, że każde spotkanie z progiem zwalniającym będzie się kończyło ciosem w odcinek lędźwiowy naszego kręgosłupa. O komfort podróżowania dbają również wygodne fotele z zintegrowanym zagłówkiem, które, jak przystało na topowy wariant, są podgrzewane i wentylowane, a dodatkowo sterowane elektrycznie. Co również należy zaliczyć na plus, to zaskakująco mały promień skrętu, który ułatwia manewrowanie pojazdem w ciasnych zaułkach.

Skoda Enyaq zmieniła oblicze, ale w sercu pozostaje taka sama

Elektryczny SUV Skody to samochód, który mimo upływu lat nadal wygląda świeżo. Niestety, najnowszy lifting zmienił jego oblicze, które stało się wystylizowane na nieco chińską modłę. Zapewne wielu z nas za jakiś czas zatęskni za dotychczasowymi projektami czeskiej marki. Co się jednak tyczy walorów czysto użytkowych, auto sprawdzi się w większości scenariuszy, chociaż nadal przy dłuższych podróżach należy pamiętać o rozplanowaniu przystanku na ładowanie. Wariant L&K pozwala zaznać dodatkowo nieco luksusu, co pozwala Enyaqowi stanąć w szranki z modelami bardziej prestiżowych marek. Samochód udostępniła do testu Volkswagen Group Polska. Firma nie miała wpływu na powyższą treść, ani wglądu w tekst przed publikacją.