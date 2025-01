Tempo zmian nie zwalnia w marce Skoda, dla której 2025 r. jest rokiem świętowania 130-lecia historii. Jubileuszowe obchody Czesi zaczynają od liftingu Skody Enyaq oraz Skody Enyaq Coupe. Pierwszy z modeli zaliczył premierę we wrześniu 2020 roku, a wariant z mocno opadającą linią nadwozia w stylu samochodów coupe został zaprezentowany na koniec 2021 r. Auta te oparto na modułowej platformie MEB Grupy Volkswagen, opracowanej dla aut bateryjnych, a ich głównym wyróżnikiem wizualnym był agresywnie wystylizowany front przypominający styl stosowany przez BMW. Imitacja wlotu powietrza złożonego z pionowych poprzeczek w opcji mogła zostać wyposażona w świecące wypełnienie LED. W przypadku samochodów po liftingu takiego frontu już nie będzie.

REKLAMA

Zobacz wideo

Zamiast grilla pas Tech-Deck Face

Enyaq to drugi model po Elroqu, który korzysta ze wzornictwa o nazwie Modern Solid. Głównym wyróżnikiem tego języka stylistycznego jest przeprowadzona między maską a zderzakiem szeroka listwa opatrzona nazwą Tech-Deck Face, która zastąpiła atrapę grilla. Czarny pas ukrywa czujniki, takie jak radar i przednia kamera, na bokach zawiera smukłe elementy światła do jazdy dziennej wydzielone z reflektorów, a na środku opcjonalne podświetlenie pasa przedniego Light Band. Wszystko to zdaniem designerów dodało dynamiki i nowoczesnego charakteru.

Osadzone niżej reflektory już w podstawie wykorzystują technologię LED do wszystkich funkcji oświetlenia i są zintegrowane z całkiem nowym zderzakiem. Bardziej zaawansowane reflektory LED Matrix dodają animację zintegrowaną ze wspomnianym modułem Light Band. Wiadomo już, że w momencie wprowadzenia auta na rynek opcja ta będzie częścią pakietu Advanced, wraz z wyświetlaczem Head-up, Area View i systemem nagłośnienia Sound System Canton. Tradycyjny "nosek" na zakończeniu maski nabrał nowego kształtu, a konwencjonalne logo wyparł napis SKODA.

Skoda Enyaq po liftingu Fot. Rafał Mądry

Szare panele jak z lat 80. i 90. XX wieku

Jak przystało na pojazd o uniwersalnym przeznaczeniu, w wykończeniu nie brakuje plastikowych osłon progów oraz dolnych sekcji zderzaków. Elementy te mogą mieć kolor nadwozia lub zostać polakierowane kontrastową barwą. Nowością jest lakier Unique Dark Chrome, który całkiem nieźle komponuje się z nowym lakierem Zielony Olibo. Podobne szerokie dolne panele malowane na szaro niektórzy producenci aut stosowali na przełomie lat 80. i 90. XX wieku (m.in. Mercedes, Cadillac, Chevrolet, Pontiac).

Na tylnej pokrywie bagażnika między smukłymi LED-owymi lampami został osadzony duży napis SKODA w zgodzie z nową czcionką. Światła LED będą dostępne w dwóch wersjach - wyższa doda sekwencyjne kierunkowskazy i umożliwi wybór dwóch animacji. Zderzak z tyłu pozostał bez zmian. Dopełnieniem spójnego wyglądu są obręczy kół wykonane ze stopów lekkich, dostępne w rozmiarach od 19 do 21 cali.

Skoda Enyaq po liftingu i dziennikarz Rafał Mądry Fot. Krzysztof Grabek

Skoda Enyaq po liftingu Fot. Rafał Mądry

Sportline z czarnymi ozdobnikami

Skoda Enyaq Sportline to wariant o estetyce wykorzystującej czarne detale. Kolor metalicznej czerni trafia na wykończenie: przedniego spojlera, listew bocznych okien, nakładek lusterek, a w wersji nadwozia SUV także na relingi dachowe. Zarówno przednie, jak i tylne oznaczenia również zostały wykończone w kolorze czarnym.

Dodatkowe elementy wyposażenia wersji Sportline obejmują przyciemniane tylne szyby boczne i przyciemnianą tylną szybę. Uzupełnieniem jest emblemat Sportline na tylnej klapie. Standardem są reflektory Matrix LED i 20-calowe felgi aluminiowe, z opcją wymiany na 21". Wnętrze stanowi wykończenie o nazwie Sportline Design Selection i oferuje czarne sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, a także tapicerkę ze sztucznej skóry/Suedia z szarymi kontrastującymi szwami.

Elektryczna Skoda Enyaq Coupe Sportline po liftingu Fot. Rafał Mądry

Elektryczna Skoda Enyaq Sportline po liftingu Fot. Rafał Mądry

Dwa akumulatory i trzy warianty układu napędowego

Enyaq 60 otrzymał akumulator litowo-jonowy składający się z dziewięciu modułów, każdy z 24 ogniwami, o łącznej pojemności brutto 63 kWh. Jest on połączony z synchronicznym silnikiem elektrycznym o mocy 150 kW (204 KM) montowanym na tylnej osi, który dostarcza maksymalny moment obrotowy 310 Nm na tylne koła. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 8,1 s, a prędkość maksymalna to 160 km/h.

otrzymał akumulator litowo-jonowy składający się z dziewięciu modułów, każdy z 24 ogniwami, o łącznej pojemności brutto 63 kWh. Jest on połączony z synchronicznym silnikiem elektrycznym o mocy 150 kW (204 KM) montowanym na tylnej osi, który dostarcza maksymalny moment obrotowy 310 Nm na tylne koła. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 8,1 s, a prędkość maksymalna to 160 km/h. Enyaq 85 również ma silnik elektryczny umieszczony z tyłu i napęd na tylne koła, ale jest wyposażony w większy akumulator litowo-jonowy składający się z dwunastu modułów o pojemności brutto 82 kWh. Jego silnik wytwarza moc 210 kW (285 KM) i maksymalny moment obrotowy 545 Nm. Pierwsza setka na liczniku pojawia się w czasie 6,7 s, a prędkość maksymalna wynosi 180 km/h.

również ma silnik elektryczny umieszczony z tyłu i napęd na tylne koła, ale jest wyposażony w większy akumulator litowo-jonowy składający się z dwunastu modułów o pojemności brutto 82 kWh. Jego silnik wytwarza moc 210 kW (285 KM) i maksymalny moment obrotowy 545 Nm. Pierwsza setka na liczniku pojawia się w czasie 6,7 s, a prędkość maksymalna wynosi 180 km/h. Enyaq 85x także ma większy akumulator 82 kWh, ale posiada drugi, asynchroniczny silnik elektryczny na przedniej osi, umożliwiający napęd na cztery koła. System ten stale dostosowuje moc przenoszoną na przednią oś, zmniejszając zużycie energii przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i stabilności jazdy. Enyaq 85x oferuje taki sam moment obrotowy i moc szczytową jak Enyaq 85 (210 kW i 545 Nm) oraz takie same osiągi (0-100 km/h w 6,7 s i v-max 180 km/h).

Nowa kierownica w Skodzie Enyaq po liftingu Fot. Rafał Mądry

Ładowanie z mocą do 175 kW

Wszystkie trzy opcje układu napędowego są dostępne dla wersji SUV i Coupe. Enyaq 60 obsługuje prędkość ładowania do 165 kW, natomiast warianty 85 i 85x maksymalnie do 175 kW. Oznacza to, że większy akumulator można naładować od 10 do 80 procent w 28 minut na stacjach szybkiego ładowania. Model Enyaq 60 można naładować od 10 do 80 procent w 24 minuty. Na stacjach ładowania prądem przemiennym maksymalna moc wynosi do 11 kW.

Lepsza aerodynamika i zwiększony zasięg

Zmieniona stylistyka przodu wpłynęła na lepsze właściwości aerodynamiczne i większy zasięg Enyaqa w cyklu WLTP. Współczynnik oporu powietrza jest teraz na poziomie 0,245, w porównaniu do 0,264 dla poprzedniego modelu (Enyaq Coupe zmiana na 0,225 z poprzedniego 0,234). Parametry te czynią odmłodzonego elektryka najbardziej aerodynamicznym modelem w obecnym portfolio Skody. Producent podaje, że zasięg wersji Enyaq 60 wynosi 431 km (Coupe 439 km), Enyaq 85 przejedzie 588 km (Coupe 597 km), a Enyaq 85x na jednym ładowaniu pokona 559 km (567 km).

Wyświetlacz informacyjny za kierownicą w Skodzie Enyaq po liftingu Fot. Rafał Mądry

Bogatsze wyposażenie standardowe

Wnętrze samochodu nie zwiera zbyt wielu zmian. Jest w nim mnóstwo miejsca, a bagażnik połknie od 585 do 1710 litrów w wariancie SUV i od 570 do 1610 litrów wersji Coupe (zdjęcia bagażników umieszczone w galerii). Standardem jest 5-calowy cyfrowy zestaw wskaźników Digital Cockpit i centralny 13-calowy wyświetlacz Infotainment. Wyświetlacz head-up jest oferowany opcjonalnie. Przeprojektowana została kierownica, która zamiast logo ma napis SKODA i w standardzie zawiera podgrzewany wieniec.

Standardowe wyposażenie obejmuje teraz również system Kessy Advanced z funkcją otwierania przy podchodzeniu i blokadą po oddaleniu się, a także podgrzewane przednie fotele, 3-strefową klimatyzację i przygotowanie do montażu haka holowniczego we wszystkich modelach. Ponadto dostępne są cztery pakiety opcji: Clever, Plus, Advanced i Maxx. Uzupełnia je szereg samodzielnych opcji, wśród których znajduje się panoramiczny dach, hak holowniczy czy pakiet zimowy z podgrzewaną przednią szybą i funkcją podgrzewania dwóch zewnętrznych tylnych siedzeń. Fotele przednie mogą mieć pamięć ustawień, funkcję masażu i elektrycznie regulowane podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Skoda Enyaq - wnętrze po liftingu Fot. Rafał Mądry

Skoda Enyaq - wnętrze po liftingu Fot. Rafał Mądry

Enyaq po liftingu oferuje kilka opcji stylistycznych wnętrza:

Lodge Design Selection cechuje się kontrastującymi szwami i pasami bezpieczeństwa w pomarańczowym kolorze. Tapicerkę siedzeń wykonano w technologii zawierającej 75 proc. przędzy ECONYL, która jest pozyskiwana ze źródeł takich jak zużyte sieci rybackie, skrawki tkanin z fabryk i stare dywany. Pozostałe 25 proc. stanowi poliester.

cechuje się kontrastującymi szwami i pasami bezpieczeństwa w pomarańczowym kolorze. Tapicerkę siedzeń wykonano w technologii zawierającej 75 proc. przędzy ECONYL, która jest pozyskiwana ze źródeł takich jak zużyte sieci rybackie, skrawki tkanin z fabryk i stare dywany. Pozostałe 25 proc. stanowi poliester. W Lounge Design Selection dominuje ciemnoszara tapicerka z obiciami siedzeń wykonanymi z połączenia sztucznej skóry i materiału Suedia z jasnozielonymi kontrastowymi przeszyciami.

dominuje ciemnoszara tapicerka z obiciami siedzeń wykonanymi z połączenia sztucznej skóry i materiału Suedia z jasnozielonymi kontrastowymi przeszyciami. Elegancki Suite Design Selection zawiera obicia siedzeń wykonane z czarnej skóry/sztucznej skóry z brązowymi przeszyciami.

zawiera obicia siedzeń wykonane z czarnej skóry/sztucznej skóry z brązowymi przeszyciami. W Eco Suite Design Selection skóra w kolorze koniaku jest garbowana przy użyciu przyjaznego dla środowiska procesu wykorzystującego ekstrakty z liści oliwnych. Elektrycznie regulowane fotele w obu wersjach Suite mają funkcję wentylacji.

skóra w kolorze koniaku jest garbowana przy użyciu przyjaznego dla środowiska procesu wykorzystującego ekstrakty z liści oliwnych. Elektrycznie regulowane fotele w obu wersjach Suite mają funkcję wentylacji. Sportline Design Selection oferuje czarne sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, tapicerkę ze sztucznej skóry/Suedia z szarymi kontrastującymi szwami.

Skoda Enyaq - wnętrze po liftingu Fot. Rafał Mądry

Automatyczne parkowanie i zdalny dostęp do pojazdu

Dodana funkcja Intelligent Park Assist wprowadza dwa nowe rozwiązania. Remote Park Assist pozwala Enyaqowi automatycznie wjeżdżać lub wyjeżdżać z równoległych i prostopadłych miejsc parkingowych, podczas gdy właściciel steruje nim za pomocą aplikacji MySkoda na swoim smartfonie. System działa, gdy właściciel stoi w pobliżu pojazdu i trzyma kluczyk. Enyaq autonomicznie obsługuje manewry kierowania, hamowania i jazdy. Funkcja Remote Trained Parking umożliwia samochodowi "nauczenie się" do pięciu określonych miejsc parkingowych. Po rozpoznaniu zapisanego miejsca, Enyaq może tam automatycznie wjechać, pokonując odległość do 50 metrów.

Kolejną nowością jest możliwość zdalnego zamykania i otwierania Enyaqa za pośrednictwem aplikacji MySkoda. KESSY Advanced oferuje dodatkową wygodę dzięki funkcji Open On Approach, która odblokowuje drzwi i tylną klapę, gdy posiadacz kluczyka zbliży się do samochodu na odległość 1,5 metra. Funkcja Walk Away Locking automatycznie blokuje pojazd, gdy kluczyk znajdzie się w odległości większej niż 2,5 metra.

Aktualizacje systemu Infotainment dodatkowo poprawiają komfort użytkowania samochodu. Nowy przycisk Heaters dezaktywuje wszystkie funkcje ogrzewania jednym dotknięciem, a aktualizacje menu Vehicle i Apps przenoszą kluczowe ustawienia do menu Apps. Górny pasek zawiera teraz szybko dostępne ulubione funkcje, takie jak wstępne podgrzewanie akumulatora, inteligentny asystent prędkości i funkcje Heaters. Ponadto użytkownicy są teraz logowani automatycznie, eliminując potrzebę ręcznego uwierzytelniania na ekranie powitalnym.

2025 Skoda Enyaq Coupe Fot. Rafał Mądry

Rozszerzenie systemów wspomagających

Obszerną listę standardowych systemów wspomagających rozszerzają: Side Assist, w tym Rear Traffic Alert i Exit Warning, Predictive Adaptive Cruise Control (pACC), który wykorzystuje również rozpoznawanie znaków drogowych, oraz Traffic Jam Assist. Na pokładzie każdego modelu Enyaq znajduje się również Front Assist, w tym Predictive Cyclist Protection, Predictive Pedestrian Protection, Collision Avoidance Assist i Turn Assist.

Zawsze w standardzie są również Lane Assist (podstawowy), Side Assist, w tym Rear Traffic Alert i Exit Warning, Attention and Drowsiness Assist i Crew Protect Assist. Adaptive Lane Assist jest częścią opcjonalnego i ulepszonego Travel Assist, który obejmuje również tempomat adaptacyjny, działający przy wszystkich prędkościach, a także asystenta jazdy w korkach i asystenta sytuacji awaryjnych.

Skoda Enyaq jest obecnie jednym z najlepiej sprzedających się pojazdów elektrycznych na wielu kluczowych rynkach europejskich. Od 2020 r. do końca 2024 r. elektryczny SUV, wraz z wariantem Coupe, został dostarczony do ponad 250 000 klientów. Tylko od stycznia do września 2024 roku na całym świecie sprzedano 50 760 egzemplarzy. Skoda Enyaq SUV obecnie w Polsce kosztuje od 237 100 zł, a Enyaq Coupe od 247 550 zł (wersje 85 o mocy 210 kW z baterią 82 kWh). Polskie ceny zmodernizowanej wersji nie są jeszcze znane. O usportowionym wydaniu Enyaq RS po liftingu producent na razie nie wspomina.

Materiał powstał podczas wyjazdu zagranicznego sfinansowanego przez Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. Firma nie miała wpływu i wglądu w treść artykułu przez publikacją.