Nie ma jednego i ściśle określonego "kodeksu gestów" stosowanych na drodze przez jej użytkowników. Kierowcy poznają je z czasem. Przykładem może być podziękowanie innemu przy pomocy uniesionej dłoni albo krótkiego mignięcia światłami. To samo dotyczy motocyklistów. Ci za pomocą dłoni lub nogi przekazują innym ważne informacje. LwG, czyli "lewa w górę", to gest pozdrowienia i podziękowania doskonale znany i polegający na uniesieniu lewej ręki. Ma też alternatywną wersję.

Noga w górę. Co oznacza ten gest motocyklistów?

Oderwanie lewej dłoni od manetki, przy której znajduje się sprzęgło, w wielu sytuacjach jest niekomfortowe i po prostu niebezpieczne. Motocykliści wpadli więc na inny pomysł. Na drogach wykorzystują inny gest. Po wyprzedzeniu lub ominięciu, przede wszystkim kierowcy samochodu, zdejmują prawą nogę z podnóżka.

Dzięki temu mogą podziękować bez ryzyka utraty kontroli nad pojazdem. Zdjęcie nogi z podnóżka może być też formą ostrzeżenia. Gdy wyraźnie unosi lewą lub prawą nogę w górę, może w ten sposób informować np. o znajdującej się przeszkodzie albo zagrożeniu.

Co oznaczają gesty motocyklistów? Uważaj na ten sygnał z kaskiem

To niejedyny gest motocyklistów, o którym warto pamiętać. Szczególnie gdy dotyczy to sygnałów uniwersalnych, a do takich należy m.in. stukanie w czubek kasku, zazwyczaj otwartą dłonią. To nie odpowiednik środkowego palca ani sugerowanie, że ktoś "ma coś z głową" (to sygnalizuje pukanie się w kask), lecz ostrzeżenie przed patrolem policji. Co oznaczają gesty motocyklistów?